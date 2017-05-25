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Эксперты: ущерб от международной вирусной атаки WannaCry превысил $1 млрд

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eksperty-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428006-ru.html

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25 мая 2017, 10:26       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Американские специалисты не исключают проведения в будущем аналогичных действий со стороны хакеров
Недавняя массовая кибератака на компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса WannaCry привела к ущербу, размер которого превысил $1 млрд. Об этом сообщила информационная служба McClatchy со ссылкой на американских экспертов.
По их словам, в результате начавшейся 12 мая кибератаки менее чем за неделю были заражены до 300 тыс. компьютеров по меньшей мере в 150 странах. При этом американские специалисты не исключают проведения в будущем аналогичных действий со стороны хакеров. "Предполагаемый ущерб, нанесенный WannaCry всего за первые четыре дня, превысил $1 млрд, учитывая масштабные остановки производства в крупных организациях по всему миру", - отметил руководитель компании KnowBe4 Стью Сьюверман. В свой анализ он включил потерю данных, снижение производительности, сбои в работе организаций, судебные экспертизы, репутационный ущерб и другие факторы.
Группа хакеров, скрывающихся под псевдонимом Shadow Brokers, еще в прошлом году выложила программное обеспечение (ПО), использовавшееся для хакерской атаки. Это ПО, как сообщили сами хакеры, было разработано Агентством национальной безопасности США. Затем в него, по мнению специалистов, был внесен ряд улучшений, после чего и появился WannaCry.
12 мая хакеры с помощью вируса атаковали компьютеры по всему миру. Для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить $600 в криптовалюте Bitcoin (биткоин), угрожая в противном случае полностью стереть информацию с жесткого диска зараженного компьютера. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России.
Однако, по данным американских экспертов, злоумышленникам поступило всего 302 платежа в размере примерно $116,5 тыс.
ИсточникТАСС

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