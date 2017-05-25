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Google начала продажи умной офисной доски

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/google-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428005-ru.html

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В 117 селах и 22 городах поэтапно начаты работы по обеспечению населения питьевой водой

В 117 селах и 22 городах Кыргызстана начата работа по обеспечению населения питьевой водой

25 мая 2017, 10:31       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Компания объявила о запуске продаж цифровых досок Jamboard, оборудованных 55-дюймовым сенсорным 4K-экраном. Об этом сообщает TechCrunch.
Устройство функционирует на базе процессора Nvidia Jetson TX1 и предназначено для работы с мессенджером Hangouts и корпоративным пакетом G Suite, в который входят приложения "Документы", Gmail, "Таблицы", "Диск" и др. Доска оснащена портами USB 2.0 и 3.0, USB-C, SPDIF и HDMI, а также имеет встроенный микрофон и фронтальную HD-камеру для видеосвязи.
Рисовать на Jamboard можно с помощью сенсорного ввода или стилуса, который распознаёт силу нажатия. Очистка поверхности проводится с помощью пальцев или специального умного ластика. При желании доской можно управлять через приложение для Android и iOS.
В настоящий момент Jamboard доступна лишь для американских покупателей по цене $4999 (около 282 тыс. руб.). Летом Google планирует начать продажи устройства в Великобритании и Канаде. О сроках поступления доски на другие рынки не сообщается.
Обслуживание Jamboard обойдётся клиентам в $600 (около 34 тыс. руб.) в год. Кроме того, в стандартный комплект поставки не входит стенд для вертикальной установки доски, цена которого составляет $1349 (76,3 тыс. руб.).
Издание The Verge сравнило Jamboard с Microsoft Surface Hub и заключило, что хотя устройство от Google и стоит дешевле на $4 тыс., оно больше похоже на "дорогой ноутбук, на котором работает только Google Docs", в то время как доска от Microsoft является полноценным рабочим ПК.
Источник life.ru

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