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Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/messi-pri...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428004-ru.html

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25 мая 2017, 10:36       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Как сообщает Football Espana, Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор форварду "Барселоны" Лионелю Месси.
Согласно источнику, игрок сборной Аргентины приговорен к 21 месяцу тюрьмы.
Напомним, лидер каталонского клуба вместе со своим отцом Хорхе Месси предстали перед судом в июне прошлого года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идет о деньгах, которые футболист сине-гранатовых получал за использование своего имиджа.
Отмечается, что этот приговор не предполагает нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.
Источник Советский Спорт

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