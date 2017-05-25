Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов

25 мая 2017, 10:36 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Как сообщает Football Espana, Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

Согласно источнику, игрок сборной Аргентины приговорен к 21 месяцу тюрьмы.

Напомним, лидер каталонского клуба вместе со своим отцом Хорхе Месси предстали перед судом в июне прошлого года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идет о деньгах, которые футболист сине-гранатовых получал за использование своего имиджа.

Отмечается, что этот приговор не предполагает нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.

Источник Советский Спорт