В Кыргызстане появились тесты для раннего выявления ВИЧ-инфекции

25 мая 2017, 10:44 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. В Кыргызстане появились тесты, предназначенные для раннего выявления ВИЧ-инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава КР.

По ее информации, в рамках административного договора между ЦНИИ Эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, от 19 декабря 2016 года, на днях из Российской Федерации прибыл груз.

"Там содержится 14 наборов для секвенирования ВИЧ (производитель, Applied Biosystems, США) на 1 тыс 400 исследований на сумму 1162763 сомов и расходные материалы на секвенирование на сумму 48494 сомов", - сообщили в пресс-службе.

Данные наборы предназначены для проведения широкого спектра экспериментов, включая секвенирование de novo и ресеквенирование. Секвенирование биополимеров (ДНК и РНК) это определение их нуклеотидной последовательности. В результате секвенирования получают описание первичной структуры линейной макромолекулы в виде последовательности мономеров в текстовом виде.

В ближайшее время по прибытии специалистов аппарат генетический анализатор "Applied Biosystems 3500", для работы на котором предназначены данные тесты, пройдет процедуру расконсервации и будет начата настройка оборудования. Параллельно РЦ "СПИД" будет проводить ремонт помещений лаборатории для соответствия международным стандартам и направит на обучение специалистов.

Также в поставке содержится 788 диагностических наборов 4 поколения для ИФА ВИЧ на 96 определений на сумму 3794417 сомов. Полученные 788 наборов - это диагностические тест-системы четвертого поколения для иммунноферметного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1.

Тесты предназначены для раннего выявления ВИЧ-инфекции, а также для одновременного выявления антигена р24 к ВИЧ и антител к ВИЧ 1/2 для проведения скрининговых исследований на сыворотке/плазме крови, что позволяет качественно определить наличие ВИЧ еще до выработки антител, и уменьшить "период окна" и дает возможность выявить вирус на более ранней стадии ВИЧ-инфекции.

Тесты будут использованы для проведения обследования граждан КР по выявлению ВИЧ по всей республике.