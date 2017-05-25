25 мая 2017, 10:13 Комментарии

У правительства есть деньги, но нет приоритетов, куда их тратить, считает депутат Дастан Бекешев(СДПК). Такое мнение он выразил 25 мая на заседании парламента. "Каждый день мы говорим о проблемах, связанных с безопасностью на дорогах. Все мы знаем об этом, но никаких мер не предпринимаем. Есть 2 отговорки, почему мы этого не делаем: идет судебный процесс и в стране нет денег. В то же время вчера министр финансов сообщает депутатам, что изыскано 300 млн сомов на реконструкцию ипподрома "Ак-Кула". Я понимаю, что он нам нужен, что нужны игры, что это связано с развитием туризма, но разве сейчас это должно стоять на первом месте? Нужно же расставить приоритеты, что нам нужно именно сейчас?" - сказал он.

Депутат сообщил, что если парламент и правительство в самое ближайшее время не решит вопрос, то общественность перестанет им доверять, и тогда их работа будет нелегитимной.

"Общественность уже сейчас нам не верит, да и я сам уже перестаю верить. У правительства есть деньги, но нет приоритетов, куда их тратить", - сказал Д.Бекешев.