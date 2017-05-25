Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Опыт КР в борьбе с малярией может быть использован и другими странами - Глобальный фонд по малярииОпыт КР в борьбе с малярией может быть использован и другими странами - Глобальный фонд по малярии"Содружество": Внутриполитическая кухня современного Афганистана"Содружество": Внутриполитическая кухня современного Афганистана

У правительства есть деньги, но нет приоритетов, куда их тратить, считает депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428002-ru.html

Похожие новости

Эльмира Усенова назначена заместителем полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области

Депутат: У правительства нет приоритета по использованию средств

Высокая аварийность и загазованность воздуха привели к тому, что некоторые СМИ называют Бишкек городом-убийцей, - депутат

В Сон-Куле в старых рыболовных сетях застревает рыба и гниет, из-за этого портится вода, - депутат

Прага, Рим и Астана — где еще депутаты находятся в командировках?

25 мая 2017, 10:13       Комментарии

У правительства есть деньги, но нет приоритетов, куда их тратить, считает депутат Дастан Бекешев(СДПК). Такое мнение он выразил 25 мая на заседании парламента. "Каждый день мы говорим о проблемах, связанных с безопасностью на дорогах. Все мы знаем об этом, но никаких мер не предпринимаем. Есть 2 отговорки, почему мы этого не делаем: идет судебный процесс и в стране нет денег. В то же время вчера министр финансов сообщает депутатам, что изыскано 300 млн сомов на реконструкцию ипподрома "Ак-Кула". Я понимаю, что он нам нужен, что нужны игры, что это связано с развитием туризма, но разве сейчас это должно стоять на первом месте? Нужно же расставить приоритеты, что нам нужно именно сейчас?" - сказал он.
Депутат сообщил, что если парламент и правительство в самое ближайшее время не решит вопрос, то общественность перестанет им доверять, и тогда их работа будет нелегитимной.
"Общественность уже сейчас нам не верит, да и я сам уже перестаю верить. У правительства есть деньги, но нет приоритетов, куда их тратить", - сказал Д.Бекешев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум