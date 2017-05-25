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В Сон-Куле в старых рыболовных сетях застревает рыба и гниет, из-за этого портится вода, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428001-ru.html

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25 мая 2017, 10:04       Комментарии

В Сон-Куле в старых рыболовных сетях застревает рыба и гниет, в связи с чем портится вода. Об этом 25 мая на заседании парламента сообщил депутат Алмасбек Акматов("Бир Бол"). "Был введен мораторий на отлов рыбы в Сон-Куле до 2021 года. Но там на дне остались старые рыболовные сети, в которых застревает рыба и гниет. От этого портится вода, которой пользуются как чабаны, так и скот, с которым они выходят. Более того, как вы сами знаете, ряд наших соотечественников на берегу озера расставляют юрты и встречают иностранных туристов, развивают экотуризм. Нужно решать проблему", - сказал он.
Депутат сообщил, что, по данным Госагентства охраны окружающей среды, в 2017 году на очистку дна Сон-Куля будет выделено 400 млн сомов. "Я очень прошу правительство проконтролировать, чтобы средства были использованы по назначению", - сказал он.

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