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Высокая аварийность и загазованность воздуха привели к тому, что некоторые СМИ называют Бишкек городом-убийцей, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428000-ru.html

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25 мая 2017, 10:28       Комментарии

Высокая аварийность и загазованность воздуха привели к тому, что некоторые СМИ называют Бишкек городом-убийцей. Об этом 25 мая на заседании парламента сказал депутат Руслан Казакбаев("Республика - Ата-Журт"). "Ни для кого не секрет, что сегодня Кыргызстан занимает одно из первых мест по легочным заболеваниям и основной процент здесь дает Бишкек. В последние годы проблемы пробок не просто актуальны, но это реальная проблема, которая повышает аварийность и ухудшает состояние воздуха. В течение дня в Бишкеке ездить просто невозможно. Если раньше доехать до центра города из южных микрорайонов можно было за 20-30 минут, то сейчас это время увеличилось в 2 раза, а утром и вечером в 3 раза. Это прямым образом влияет на состояние воздуха", - сказал он.
Депутат предложил обратить внимание на пример зарубежных стран, где были созданы зоны ограниченного движения.
"В 2016 году Бишкек вошел в список самых загрязненных городов, а по данным рейтинга одной из консалтинговых компаний, Бишкек занимает 21 место в списке городов с самыми плохими условиями жизни и это связано с загазованностью воздуха. Почему бы нам не использовать метод других стран, где были созданы зоны ограниченного движения? Что там могли ездить только общественный транспорт и велосипедисты", - сказал он.

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