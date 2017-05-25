Высокая аварийность и загазованность воздуха привели к тому, что некоторые СМИ называют Бишкек городом-убийцей, - депутат

25 мая 2017, 10:28 Комментарии

Высокая аварийность и загазованность воздуха привели к тому, что некоторые СМИ называют Бишкек городом-убийцей. Об этом 25 мая на заседании парламента сказал депутат Руслан Казакбаев("Республика - Ата-Журт"). "Ни для кого не секрет, что сегодня Кыргызстан занимает одно из первых мест по легочным заболеваниям и основной процент здесь дает Бишкек. В последние годы проблемы пробок не просто актуальны, но это реальная проблема, которая повышает аварийность и ухудшает состояние воздуха. В течение дня в Бишкеке ездить просто невозможно. Если раньше доехать до центра города из южных микрорайонов можно было за 20-30 минут, то сейчас это время увеличилось в 2 раза, а утром и вечером в 3 раза. Это прямым образом влияет на состояние воздуха", - сказал он.

Депутат предложил обратить внимание на пример зарубежных стран, где были созданы зоны ограниченного движения.

"В 2016 году Бишкек вошел в список самых загрязненных городов, а по данным рейтинга одной из консалтинговых компаний, Бишкек занимает 21 место в списке городов с самыми плохими условиями жизни и это связано с загазованностью воздуха. Почему бы нам не использовать метод других стран, где были созданы зоны ограниченного движения? Что там могли ездить только общественный транспорт и велосипедисты", - сказал он.