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Дожди пять дней подряд — штормовое предупреждение по Кыргызстану

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427999-ru.html

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25 мая 2017, 10:02       Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба МЧС.
С 25 по 29 мая в республике прогнозируются проливные дожди, в высокогорных районах снег. В некоторых регионах ветер будет усиливаться до 17-22 метров в секунду.
Из-за осадков ожидается подъем уровня воды в реках, возможны размывы берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам. В горных и в предгорных районах селеопасно.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

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