Дожди пять дней подряд — штормовое предупреждение по Кыргызстану

25 мая 2017, 10:02 Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба МЧС.

С 25 по 29 мая в республике прогнозируются проливные дожди, в высокогорных районах снег. В некоторых регионах ветер будет усиливаться до 17-22 метров в секунду.

Из-за осадков ожидается подъем уровня воды в реках, возможны размывы берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам. В горных и в предгорных районах селеопасно.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.