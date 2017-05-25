"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы по футболу и путевку в ЛЧ

25 мая 2017, 10:22 Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. Английский клуб "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы по футболу.

В финале, который прошел в Стокгольме (Швеция), играли "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс". Напомним, на кону был не только второй по престижности еврокубок, но и путевка в Лигу чемпионов следующего сезона, которую получает победитель. Большую часть матча инициативой владели голландцы, но МЮ более бережно подошел к реализации моментов.

На 18-й минуте отличился самый дорогой игрок мира Поль Погба, а на 48-й Генрих Мхитарян удвоил преимущество английского клуба. Несмотря на попытки обеих команд, счет остался неизменным - 2:0 в пользу МЮ.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед", который по итогам чемпионата Англии не смог попасть в первую четверку, обеспечивающую место в Лиге чемпионов, поборется за самый престижный еврокубок благодаря победе в Лиге Европы.