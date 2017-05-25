Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Эксперты: ущерб от международной вирусной атаки WannaCry превысил $1 млрдЭксперты: ущерб от международной вирусной атаки WannaCry превысил $1 млрдОпыт КР в борьбе с малярией может быть использован и другими странами - Глобальный фонд по малярииОпыт КР в борьбе с малярией может быть использован и другими странами - Глобальный фонд по малярии

"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы по футболу и путевку в ЛЧ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427998-ru.html

Похожие новости

Футбол: "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы и завоевал путевку в ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" впервые в истории выиграл Лигу Европы

"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы впервые в своей истории

Терроризм и безопасность на футболе обсуждают главы спецслужб СНГ в Бишкеке

Глава ФСБ России: "В Азии и Европе все активней действуют террористы–одиночки"

25 мая 2017, 10:22       Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. Английский клуб "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы по футболу.
В финале, который прошел в Стокгольме (Швеция), играли "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс". Напомним, на кону был не только второй по престижности еврокубок, но и путевка в Лигу чемпионов следующего сезона, которую получает победитель. Большую часть матча инициативой владели голландцы, но МЮ более бережно подошел к реализации моментов.
На 18-й минуте отличился самый дорогой игрок мира Поль Погба, а на 48-й Генрих Мхитарян удвоил преимущество английского клуба. Несмотря на попытки обеих команд, счет остался неизменным - 2:0 в пользу МЮ.
Таким образом, "Манчестер Юнайтед", который по итогам чемпионата Англии не смог попасть в первую четверку, обеспечивающую место в Лиге чемпионов, поборется за самый престижный еврокубок благодаря победе в Лиге Европы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум