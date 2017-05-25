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В Бразилии в ходе беспорядков пострадали 49 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360437_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427996-ru.html

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25 мая 2017, 9:50       Комментарии

В результате массовых протестов и беспорядков в столице Бразилии пострадали 49 человек, ещё семь задержаны.
Как сообщает RT со ссылкой на Folha de Sao Paulo, в массовых акциях в Бразилии приняли участие до 150 тыс. человек.
Отмечается, что в результате беспорядков также пострадали здания семи федеральных ведомств.
Ранее стало известно, что демонстранты, требующие отставки президента Бразилии Мишела Темера, подожгли здание Министерства сельского хозяйства, расположенное в столице страны.
Также сообщалось, что протестующие окружили дворец Планалту (официальную резиденцию главы государства в столице).

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