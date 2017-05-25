В Бразилии в ходе беспорядков пострадали 49 человек

25 мая 2017, 9:50 Комментарии

В результате массовых протестов и беспорядков в столице Бразилии пострадали 49 человек, ещё семь задержаны.

Как сообщает RT со ссылкой на Folha de Sao Paulo, в массовых акциях в Бразилии приняли участие до 150 тыс. человек.

Отмечается, что в результате беспорядков также пострадали здания семи федеральных ведомств.

Ранее стало известно, что демонстранты, требующие отставки президента Бразилии Мишела Темера, подожгли здание Министерства сельского хозяйства, расположенное в столице страны.

Также сообщалось, что протестующие окружили дворец Планалту (официальную резиденцию главы государства в столице).