В Чолпон-Ате пройдет республиканская спартакиада среди сельской молодежи

25 мая 2017, 9:59 Комментарии

В Чолпон-Ате пройдет финальный этап республиканской спартакиады среди сельской молодежи под девизом "Здоровая нация - процветающая страна!".

Как сообщает пресс-служба Госагентства физкультуры и спорта, в этом году спартакиада стартует 28 мая. Состязания пройдут на территории физкультурного комплекса "Газпром" в селе Корумду, а также на территории санатория "Голубой Иссык-Куль".

Сельская молодежь в этом году будет соревноваться по восьми видам спорта, таким как ордо, легкая атлетика, тогуз коргоол, кыргыз куреш, армрестлинг, волейбол, футбол и таяк тартыш. В финальных соревнованиях примут участие сборные команды всех областей республики и городов Ош, Бишкек.

Спартакиада приурочена к Году нравственности, воспитания и культуры и продлится до 2 июня.

Соревнования проводятся в целях привлечения сельской молодежи к занятиям физической культурой и спортом.