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В Чолпон-Ате пройдет республиканская спартакиада среди сельской молодежи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360439_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427995-ru.html

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В Чолпон-Ате состоится спартакиада "Здоровая нация - процветающая страна"

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25 мая 2017, 9:59       Комментарии

В Чолпон-Ате пройдет финальный этап республиканской спартакиады среди сельской молодежи под девизом "Здоровая нация - процветающая страна!".
Как сообщает пресс-служба Госагентства физкультуры и спорта, в этом году спартакиада стартует 28 мая. Состязания пройдут на территории физкультурного комплекса "Газпром" в селе Корумду, а также на территории санатория "Голубой Иссык-Куль".
Сельская молодежь в этом году будет соревноваться по восьми видам спорта, таким как ордо, легкая атлетика, тогуз коргоол, кыргыз куреш, армрестлинг, волейбол, футбол и таяк тартыш. В финальных соревнованиях примут участие сборные команды всех областей республики и городов Ош, Бишкек.
Спартакиада приурочена к Году нравственности, воспитания и культуры и продлится до 2 июня.
Соревнования проводятся в целях привлечения сельской молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

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