Иссык-кульские оперативники задержали серийного вора

25 мая 2017, 10:05 Комментарии

В г. Каракол задержан серийный вор. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

С заявлением о краже двух пар мобильных телефонов марки "Самсунг" и "Нокиа" в городское ОВД обратился местный житель. По показанию потерпевшего, в начале мая неизвестные, проникнув в жилое помещение через оконный проем, совершили кражу чужого имущества.

В ходе операций "Бандит" и "Нелегал" оперативниками по подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый за аналогичное преступление 24-летний житель села Бостери О. уулу Нурсултан, который на предварительном допросе признал свою вину в содеянном преступлении.

При дальнейших следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции было установлено, что задержанный был также причастен ряду краж в областном центре Иссык-Кульской области. В частности, подозреваемый признался в совершении еще двух краж чужого имущества. В начале апреля им были похищены золотые украшения из дома жительницы г. Каракол, а также в начале мая он совершил кражу мобильных телефонов марки "Микромакс", "Нокиа" и планшета T32HM3G, принадлежащих другой жительнице областного центра.

По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 164 ("Кража") УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС ОВД г. Каракол. Проводятся следственно-оперативные мероприятия к причастности задержанного к другим фактам краж чужого имущества.