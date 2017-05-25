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Иссык-кульские оперативники задержали серийного вора

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360442_is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427994-ru.html

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Убийство подростка в районе ГЭС-2 — задержан подозреваемый

25 мая 2017, 10:05       Комментарии

В г. Каракол задержан серийный вор. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
С заявлением о краже двух пар мобильных телефонов марки "Самсунг" и "Нокиа" в городское ОВД обратился местный житель. По показанию потерпевшего, в начале мая неизвестные, проникнув в жилое помещение через оконный проем, совершили кражу чужого имущества.
В ходе операций "Бандит" и "Нелегал" оперативниками по подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый за аналогичное преступление 24-летний житель села Бостери О. уулу Нурсултан, который на предварительном допросе признал свою вину в содеянном преступлении.
При дальнейших следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции было установлено, что задержанный был также причастен ряду краж в областном центре Иссык-Кульской области. В частности, подозреваемый признался в совершении еще двух краж чужого имущества. В начале апреля им были похищены золотые украшения из дома жительницы г. Каракол, а также в начале мая он совершил кражу мобильных телефонов марки "Микромакс", "Нокиа" и планшета T32HM3G, принадлежащих другой жительнице областного центра.
По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 164 ("Кража") УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС ОВД г. Каракол. Проводятся следственно-оперативные мероприятия к причастности задержанного к другим фактам краж чужого имущества.

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