Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Содружество": Внутриполитическая кухня современного Афганистана"Содружество": Внутриполитическая кухня современного АфганистанаГНС за 4 месяца выдала страховых полисов на 25,7 млн сомовГНС за 4 месяца выдала страховых полисов на 25,7 млн сомов

Ущерб от глобальной вирусной атаки WannaCry превысил миллиард долларов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360438_ys...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427993-ru.html

Похожие новости

Эксперты: ущерб от международной вирусной атаки WannaCry превысил $1 млрд

Опыт КР в борьбе с малярией может быть использован и другими странами - Глобальный фонд по малярии

Объем торговли между Кыргызстаном и ОАЭ составил 520 млн долларов США

За 2010-2016 годы объем торговли между Кыргызстаном и ОАЭ составил более 500 млн долларов США

"Сахарников" ждет тяжелый сезон. Они превысили лимит посева сахарной свеклы

25 мая 2017, 10:07       Комментарии

Глобальная кибератака с использованием вируса WannaCry нанесла ущерб на миллиард долларов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на McClatchyDC и экспертов компании по информационной безопасности KnowBe4.
Такая сумма вызвана масштабными простоями производства в крупных организациях по всему миру. Это связано с потерей данных, снижением производительности, перебоями в работе, репутационным ущербом и рядом других факторов, уточняет издание.
Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry), который шифрует информацию и требует заплатить выкуп, начал активно распространяться 12 мая. Хакерская программа шифрует информацию и требует заплатить выкуп, по разным данным, от 300 до 600 долларов. Предполагается, что создатели WannaCry взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue.
13 мая сообщалось, что распространение вируса-вымогателя удалось приостановить случайно. При этом программисты предупредили, что если хакеры изменят код, вредоносное ПО вновь начнет работать.
По информации западных СМИ, за атакой могут стоять не только злоумышленники. В разное время утверждалось о возможной причастности России или КНДР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум