Ущерб от глобальной вирусной атаки WannaCry превысил миллиард долларов

25 мая 2017, 10:07 Комментарии

Глобальная кибератака с использованием вируса WannaCry нанесла ущерб на миллиард долларов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на McClatchyDC и экспертов компании по информационной безопасности KnowBe4.

Такая сумма вызвана масштабными простоями производства в крупных организациях по всему миру. Это связано с потерей данных, снижением производительности, перебоями в работе, репутационным ущербом и рядом других факторов, уточняет издание.

Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry), который шифрует информацию и требует заплатить выкуп, начал активно распространяться 12 мая. Хакерская программа шифрует информацию и требует заплатить выкуп, по разным данным, от 300 до 600 долларов. Предполагается, что создатели WannaCry взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue.

13 мая сообщалось, что распространение вируса-вымогателя удалось приостановить случайно. При этом программисты предупредили, что если хакеры изменят код, вредоносное ПО вновь начнет работать.

По информации западных СМИ, за атакой могут стоять не только злоумышленники. В разное время утверждалось о возможной причастности России или КНДР.