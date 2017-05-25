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Глава Минздрава и директор ЕРБ ВОЗ обсудили вопросы здравоохранения в КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427992-ru.html

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25 мая 2017, 9:52       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. На полях 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Ж.Якаб.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава КР, на встрече стороны обсудили возможности внедрения в стране системы электронного здоровья, включая создание баз данных по лекарственным средствам и проектам ВОЗ, осуществляемым в Кыргызстане.
Отдельно были подняты вопросы разработки страновых стратегических документов, затрагивающих вопросы здравоохранения и отражения в них соответствующих задач Повестки 2030, перспективы принятия и реализации закона о табакокурении, необходимость межсекторального подхода к обеспечению дорожной безопасности и ее медицинскую часть.

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