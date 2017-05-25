Глава Минздрава и директор ЕРБ ВОЗ обсудили вопросы здравоохранения в КР

25 мая 2017, 9:52 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. На полях 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Ж.Якаб.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава КР, на встрече стороны обсудили возможности внедрения в стране системы электронного здоровья, включая создание баз данных по лекарственным средствам и проектам ВОЗ, осуществляемым в Кыргызстане.

Отдельно были подняты вопросы разработки страновых стратегических документов, затрагивающих вопросы здравоохранения и отражения в них соответствующих задач Повестки 2030, перспективы принятия и реализации закона о табакокурении, необходимость межсекторального подхода к обеспечению дорожной безопасности и ее медицинскую часть.