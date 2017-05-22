"Foreignpolicy.ru": Презентация российско-китайско-казахстанского доклада о евразийской интеграции в Пекине

25 мая 2017, 10:02 Комментарии

16 мая в Пекине состоялся российско-китайский аналитический семинар "Взаимодействие Китая и России и будущее инициативы "Один пояс – один путь", на котором выступил руководитель агентства "Внешняя политика" Андрей Сушенцов. В ходе семинара состоялась презентация международного аналитического доклада "Трансформация евразийского пространства: общие перспективы в представлении аналитических центров Китая, России и Казахстана"

Организаторами семинара выступили Институт финансовых исследований Китайского народного университета и Международный дискуссионный клуб "Валдай". В ходе семинара состоялась презентация международного аналитического доклада "Трансформация евразийского пространства: общие перспективы в представлении аналитических центров Китая, России и Казахстана", работа над которым продолжалась более полугода. Эта работа стала первым в своем роде коллективным трудом исследователей из России, Китая и Казахстана, посвященном практике интеграционных процессов на евразийском континенте.

Участниками дискуссии стали представители авторитетных аналитических центров России и КНР – экс-заместитель министра иностранных дел КНР Хэ Яфей, директор Института финансовых исследований Китайского народного университета Ван Вен, программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев, директор департамента международных исследований Китайского народного университета Чен Сяочен, исполнительный директор департамента макро исследований Китайского народного университета Чен Ченчен, руководитель агентства "Внешняя политика" и программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов. Модератором семинара выступил старший научный сотрудник и исполнительный директор исследовательского центра глобального управления Китайского народного университета Чан Шеджун.

В центре обсуждения экспертов оказались перспективы сопряжения проекта ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс – один путь". Профессор Ван Вен отметил, в частности, что российско-китайское партнерство основано на доверительных дружеских отношениях, несмотря вызовы развития и стабильности, с которыми сталкиваются оба государства. Китайские участники семинара выразили надежду на дальнейшее углубление торговых и экономических отношений между Россией и КНР, а также в поясе общего соседства двух стран. Российские эксперты отметили, что инициатива "Один пояс – один путь" соответствует интересам безопасности России, поскольку способна обеспечить новые рабочие места и политическую стабильность в государствах Центральной Азии. Эксперты выразили мнение, что высокий уровень политических отношений двух стран нуждается в дополнении сопоставимыми по уровню экономическими связями. При этом участники подчеркнули, что значительным достижением двусторонних отношений является то, что Россия и Китай обсуждают пути углубления сотрудничества, а не урегулирование конфликтов – почва для которых исчезающе мала.

По итогам семинара участники обсудили перспективы сотрудничества между российскими и китайскими аналитическими центрами в сфере исследований проблем стабильности и развития в Евразии.

"Внешняя политика"

22.05.17