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"Манчестер Юнайтед" впервые в истории выиграл Лигу Европы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mancheste...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427989-ru.html

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25 мая 2017, 10:03       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Футболисты из английского клуба "Манчестер Юнайтед" одержали верх над амстердамским "Аяксом" в финале Лиги Европы, впервые в истории завоевав данный трофей, сообщает "Р-Спорт".
Спортивный поединок, состоявшийся в среду в Стокгольме, завершился со счетом 2:0. Голы забили Поль Погба на 18-й минуте и Генрих Мхитарян на 48-й.
На счету "Манчестер Юнайтед" победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Межконтинентальном кубке и клубном чемпионате мира. Теперь в копилку достижений клуба можно отнести и Лигу Европы.
Источник РИА Новости

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