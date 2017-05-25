"Манчестер Юнайтед" впервые в истории выиграл Лигу Европы

25 мая 2017, 10:03 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Футболисты из английского клуба "Манчестер Юнайтед" одержали верх над амстердамским "Аяксом" в финале Лиги Европы, впервые в истории завоевав данный трофей, сообщает "Р-Спорт".

Спортивный поединок, состоявшийся в среду в Стокгольме, завершился со счетом 2:0. Голы забили Поль Погба на 18-й минуте и Генрих Мхитарян на 48-й.

На счету "Манчестер Юнайтед" победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Межконтинентальном кубке и клубном чемпионате мира. Теперь в копилку достижений клуба можно отнести и Лигу Европы.

Источник РИА Новости