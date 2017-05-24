"Содружество": Внутриполитическая кухня современного Афганистана

25 мая 2017, 10:10 Комментарии

Военно-политическая обстановка в Афганистане по состоянию на май текущего года по-прежнему далека от стабильности. Гражданская война в стране продолжается со всеми вытекающими негативными последствиями как для нынешних властей ИРА, так и для населения, которое уже и не помнит, что такое мир. Эскалация противостояния продолжается между официальным Кабулом и так называемым движением "Талибан". Кроме того в республике отмечается ожесточенная борьба за власть между правящими кланами президента ИРА А.Гани, главы исполнительной власти А.Абдуллы и первого вице-президента Афганистана генерала А.Дустума.

Президент ИРА А.Гани предпринимает попытки убрать своего заместителя и одновременно лидера партии "Национальное исламское движение Афганистана" генерала Дустума с политической арены страны. Последний, в свою очередь, не планирует уйти в отставку и активно продвигает в политическую жизнь республики своего сына, лидера Молодежного движения ИРА Батура.

Кроме того, пуштуны-гильзаями, поддерживающие А.Гани, не приемлют пуштунов-дуррани и пытаются наладить хорошие отношения с представителями лидера "Исламской партии Афганистана" Г.Хекматияра, который, в свою очередь, "засветился" в мае в переговорах с талибами. Лидеры "Талибана" уже заявили, что будут рады видеть в своих рядах хекматияровские вооруженные формирования, которые имеют высокий боевой опыт и хорошее вооружение.

Одновременно в настоящее время внутренним противоречиям подвержен более заметный ранее в политической жизни страны, но не потерявший своей роли по сей день "Северный альянс" (отдельные источники заявляют о саморасформировании этого военно-политического союза, но по факту это не соответствует действительности), где немаловажную роль среди населения по-прежнему играют лидеры группы А.Абдуллы, губернатора провинции Балх А.Нура и панджшерская группировка.

Вот на такую разнообразную мозаику во внутреннеполитической обстановке в стране накладывается противостояние властей ИРА с движением "Талибан", которое не отказывается от своих планов возглавить Афганистан и установить там свои законы. Следует отметить, что вооруженные формирования талибов за последние несколько лет, несмотря на боевые действия с правительственными силами и американскими военнослужащими (а может, и благодаря этому), заметно подняли уровень своей организованности, боевой подготовки, повысили мобильность и боевое оснащение. Руководители движения "Талибан" успешно провели в течение последних 3-4 лет военную реформу, создали централизованные провинциальные командования, перешли от партизанской практики ведения разрозненных боевых действий к созданию минифронтов, где, концентрируя значительные силы своих отрядов, ориентируются на захват и временное удержание уже не только отдельных населенных пунктов, но и провинциальных административных центров страны. И это, несмотря на сопротивление правительственных сил и поддерживающих их американцев, им удается. В настоящее время "Талибан" контролирует порядка 30 уездов, среди них такие политически и социально значимые, как Кундуз, Фарах, Гельменд, Урузган, Сари-Пуль и Фарьяб (еще в 4-6 они доминируют), на территории других 116 уездов – ведут боевые действия. На контролируемых территориях ведется интенсивная идеологическая обработка населения. И, надо признаться, им это в большинстве случаев удается. Местное население достаточно активно присоединяется к талибам и далеко не всегда из-за страха перед ними или только с целью решения своих финансовых проблем.

28 апреля 2017 г. движение "Талибан" заявило о начале весеннего наступления своих вооруженных формирований. Талибы назвали его в память о своем лидере "Операция Мансури" (один из видных полевых командиров талибов Мансури был ликвидирован американцами в 2016 году). В ходе данного наступления движение "Талибан" намеревается проводить не только военные операции, но и приступить на подвластных им территориях к вопросам "государственного строительства". Удастся ли талибам решить эту задачу, покажет только время. А новые боестолкновения между правительственными войсками и движением "Талибан" уже начались.

ИА "Содружество"

Максат Нарымбаев

24.05.17