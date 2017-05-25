Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы по футболу и путевку в ЛЧ"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы по футболу и путевку в ЛЧУ правительства есть деньги, но нет приоритетов, куда их тратить, считает депутатУ правительства есть деньги, но нет приоритетов, куда их тратить, считает депутат

Опыт КР в борьбе с малярией может быть использован и другими странами - Глобальный фонд по малярии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/opyt-kr-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427987-ru.html

Похожие новости

Депутат: У правительства нет приоритета по использованию средств

Ущерб от глобальной вирусной атаки WannaCry превысил миллиард долларов

Кыргызстан будет делиться опытом по искоренению малярии с мировым сообществом

Иса Омуркулов: Мы должны показать миру, что мы демократически развивающаяся страна

Атамбаев: Для эффективной борьбы с терроризмом необходимо перекрыть им источники финансирования

25 мая 2017, 10:14       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. На полях 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министр здравоохранения КР Т.Батыралиев встретился с директором Глобального фонда по малярии П.Алонсо. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
На встрече П.Алонсо поздравил Т.Батыралиева с тем, что Кыргызстан стал страной свободной от малярии и получил официальный сертификат ВОЗ, подтверждающий элиминацию малярии.
Во всем мире ВОЗ выдала такой сертификат всего 32 странам и территориям. В этой связи Кыргызстану предложено на полях Всемирной ассамблеи здравоохранения ежегодно организовывать и со-председательствовать в конференциях, на которых страна будет делиться наработанным успешным и эффективным опытом по искоренению малярии с мировым сообществом. Опыт КР может быть использован в том числе странами в рамках новой программы по искоренению малярии, взявшими на себя обязательство к 2020 году довести данное заболевание и смертность от него до нулевого показателя.
Помимо этого, стороны обсудили дальнейшую совместную деятельность по подготовке Кыргызстана к любым возможным вспышкам инфекционных заболеваний, включая соответствующее обучение национальных специалистов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум