Опыт КР в борьбе с малярией может быть использован и другими странами - Глобальный фонд по малярии

25 мая 2017, 10:14 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. На полях 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министр здравоохранения КР Т.Батыралиев встретился с директором Глобального фонда по малярии П.Алонсо. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

На встрече П.Алонсо поздравил Т.Батыралиева с тем, что Кыргызстан стал страной свободной от малярии и получил официальный сертификат ВОЗ, подтверждающий элиминацию малярии.

Во всем мире ВОЗ выдала такой сертификат всего 32 странам и территориям. В этой связи Кыргызстану предложено на полях Всемирной ассамблеи здравоохранения ежегодно организовывать и со-председательствовать в конференциях, на которых страна будет делиться наработанным успешным и эффективным опытом по искоренению малярии с мировым сообществом. Опыт КР может быть использован в том числе странами в рамках новой программы по искоренению малярии, взявшими на себя обязательство к 2020 году довести данное заболевание и смертность от него до нулевого показателя.

Помимо этого, стороны обсудили дальнейшую совместную деятельность по подготовке Кыргызстана к любым возможным вспышкам инфекционных заболеваний, включая соответствующее обучение национальных специалистов.