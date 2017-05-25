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Скончался отец руководителя Аппарата президента Сапара Исакова

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427986-ru.html

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25 мая 2017, 9:37       Комментарии

Минувший ночью скончался Джумакадыр Исаков, отец руководителя Аппарата президента Сапара Исакова.
Он скончался после продолжительной болезни.
Дж.Исаков родился 27 августа 1939 года в селе Кочкорка Кочкорского района Нарынской области Киргизской ССР в семье колхозника. Долгое время работал на различных партийных должностях в Жалал-Абадской и Ошской областях Киргизской ССР, депутат трех созывов Ошского областного совета народных депутатов. С 2005 года персональный пенсионер.

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