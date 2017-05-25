Прага, Рим и Астана — где еще депутаты находятся в командировках?

25 мая 2017, 9:52 Комментарии

Ряд депутатов Жогорку Кенеша на смогут принять участие в пленарном заседании 25 мая. Как сообщил вице-спикер Данияр Толонов ("Кыргызстан"), в заседании не смогут принять участие депутаты Чыныбай Турсунбеков (СДПК), Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт"), Салайдин Айдаров ("Кыргызстан"), Кубанычбек Жумалиев ("Бир Бол"), Бакыт Джетигенов (СДПК), Адыл Жунус уулу ("Онугуу-Прогресс"). "Депутаты в командировке в Праге (Чехия)", - сообщил он.

По словам вице-спикера, депутат Осмонбек Артыкбаев (СДПК) в командировке в Риме (Италия), Мирлан Жеенчороев ("Респубоика - Ата-Журт") - в Таласе, Бакирдин Субанбеков ("Бир Бол") - в Чуйской области, Мурадыл Мадеминов (СДПК) - в Астане (Казахстан).

"Депутат Бакыт Торобаев в неоплачиваемом отпуске, Нурбек Алимбеков ("Кыргызстан") не может принять участие по состоянию здоровья, Омурбек Текебаев и Айсулуу Мамашова ("Ата Мекнен") - по уважительным причинам", - сказал он.