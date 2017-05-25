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Прага, Рим и Астана — где еще депутаты находятся в командировках?

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427985-ru.html

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Депутат предложила прекратить выдачу бюджетных ссуд

25 мая 2017, 9:52       Комментарии

Ряд депутатов Жогорку Кенеша на смогут принять участие в пленарном заседании 25 мая. Как сообщил вице-спикер Данияр Толонов ("Кыргызстан"), в заседании не смогут принять участие депутаты Чыныбай Турсунбеков (СДПК), Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт"), Салайдин Айдаров ("Кыргызстан"), Кубанычбек Жумалиев ("Бир Бол"), Бакыт Джетигенов (СДПК), Адыл Жунус уулу ("Онугуу-Прогресс"). "Депутаты в командировке в Праге (Чехия)", - сообщил он.
По словам вице-спикера, депутат Осмонбек Артыкбаев (СДПК) в командировке в Риме (Италия), Мирлан Жеенчороев ("Респубоика - Ата-Журт") - в Таласе, Бакирдин Субанбеков ("Бир Бол") - в Чуйской области, Мурадыл Мадеминов (СДПК) - в Астане (Казахстан).
"Депутат Бакыт Торобаев в неоплачиваемом отпуске, Нурбек Алимбеков ("Кыргызстан") не может принять участие по состоянию здоровья, Омурбек Текебаев и Айсулуу Мамашова ("Ата Мекнен") - по уважительным причинам", - сказал он.

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