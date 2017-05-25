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Прага, Рим и Астана — где еще депутаты находятся в командировках?Прага, Рим и Астана — где еще депутаты находятся в командировках?

Ф.Бекманбетов прокомментировал свой уход с должности замминистра культуры, информации и туризма

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427984-ru.html

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Фархад Бекманбетов освобожден от должности замминистра культуры, информации и туризма

25 мая 2017, 10:00       Комментарии

Фархад Бекманбетов прокомментировал свой уход с должности заместителя минстра культуры, информации и туризма. Распоряжение об освобождении от должности Ф.Бекманбетова 24 мая подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. "Сегодня я сложил полномочия по собственному желанию. В течение года было сделано много работы, некоторые дела не были закончены по уважительной причине. Я выражаю огромную благодарность всем, с кем мне приходилось работать в министерстве. Я верю, что когда-нибудь культуре будет уделено соответствующее внимание", - сообщил Ф.Бекманбетов.

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