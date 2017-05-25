Ф.Бекманбетов прокомментировал свой уход с должности замминистра культуры, информации и туризма

25 мая 2017, 10:00 Комментарии

Фархад Бекманбетов прокомментировал свой уход с должности заместителя минстра культуры, информации и туризма. Распоряжение об освобождении от должности Ф.Бекманбетова 24 мая подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. "Сегодня я сложил полномочия по собственному желанию. В течение года было сделано много работы, некоторые дела не были закончены по уважительной причине. Я выражаю огромную благодарность всем, с кем мне приходилось работать в министерстве. Я верю, что когда-нибудь культуре будет уделено соответствующее внимание", - сообщил Ф.Бекманбетов.