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"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы впервые в своей истории

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/manche...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427983-ru.html

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25 мая 2017, 9:22       Комментарии

Перед финалом Лиги Европы, который состоялся в Стокгольме, должна была состояться церемония открытия, однако она была отменена из-за трагических событий, произошедших накануне в Манчестере. Игроки финала вышли на поле с черными повязками в знак траура по погибшим в теракте на "Манчестер Арене".
Счет в финале был открыт на 18-й минуте. Защитники "Аякса" не успели закрыть на линии штрафной Поля Погба, и тот пробил с левой ноги в створ ворот. Мяч задел одного из игроков голландской команды и рикошетом влетел в сетку.
В самом начале второго тайма счет увеличил армянский легионер "МЮ" Генрих Мхитарян. Крис Смоллинг скинул мяч во вратарскую после подачи с фланга, и Мхитарян, стоя спиной к воротам, отправил мяч в сетку ударом через себя.
На последних минутах на замену в составе "Манчестер Юнайтед" вышел Уэйн Руни, и именно он получил Кубок в качестве капитана победителей. Для Руни матч, вероятнее всего, стал последним в составе "Манчестер Юнайтед".
В церемонии награждения приняли участие также травмированные игроки "МЮ", в том числе и Златан Ибрагимович, который в полуфинале Лиги Европы получил травму колена и выбыл из строя на длительный срок.
"Манчестер Юнайтед" победил в Лиге Европы впервые в своей истории. Ранее англичанам ни разу не удавалось победить ни в этом турнире, ни в предшествовавшем ему Кубке УЕФА.

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