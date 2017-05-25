"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы впервые в своей истории

25 мая 2017, 9:22 Комментарии

Перед финалом Лиги Европы, который состоялся в Стокгольме, должна была состояться церемония открытия, однако она была отменена из-за трагических событий, произошедших накануне в Манчестере. Игроки финала вышли на поле с черными повязками в знак траура по погибшим в теракте на "Манчестер Арене".

Счет в финале был открыт на 18-й минуте. Защитники "Аякса" не успели закрыть на линии штрафной Поля Погба, и тот пробил с левой ноги в створ ворот. Мяч задел одного из игроков голландской команды и рикошетом влетел в сетку.

В самом начале второго тайма счет увеличил армянский легионер "МЮ" Генрих Мхитарян. Крис Смоллинг скинул мяч во вратарскую после подачи с фланга, и Мхитарян, стоя спиной к воротам, отправил мяч в сетку ударом через себя.

На последних минутах на замену в составе "Манчестер Юнайтед" вышел Уэйн Руни, и именно он получил Кубок в качестве капитана победителей. Для Руни матч, вероятнее всего, стал последним в составе "Манчестер Юнайтед".

В церемонии награждения приняли участие также травмированные игроки "МЮ", в том числе и Златан Ибрагимович, который в полуфинале Лиги Европы получил травму колена и выбыл из строя на длительный срок.

"Манчестер Юнайтед" победил в Лиге Европы впервые в своей истории. Ранее англичанам ни разу не удавалось победить ни в этом турнире, ни в предшествовавшем ему Кубке УЕФА.