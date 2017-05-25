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Задержан шестой подозреваемый в теракте в Манчестере

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427982-ru.html

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Убийство подростка в районе ГЭС-2 — задержан подозреваемый

25 мая 2017, 9:34       Комментарии

Британская полиция утверждает, что задержала шестого подозреваемого в организации теракта в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. При обыске в Блэкли, на севере города была задержана женщина.
Представитель полиции сообщил, что дело идет о преступной сети и полиция проводит интенсивные поиски по всему Манчестеру.
Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила, что теракт в Манчестере носил более изощренный характер, чем все предыдущие, и что исполнитель не действовал в одиночку.
Ранее полиция Большого Манчестера сообщила, что пятый подозреваемый арестован в Вигане, городе к западу от Манчестера. Во время задержания мужчина нес в руках пакет, содержимое которого сейчас изучается, уточнили представители полиции.
Как сообщалось ранее, экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение 22 мая, при котором террорист-смертник применил взрывчатые вещества в то время, когда зрители, присутствовавшие на концерте, покидали "Манчестер Арену". Организатор теракта установлен как Салман Абеди, 22-летний молодой человек ливийского происхождения, родившийся в Манчестере. Один из его братьев, Исмаил, был в числе пяти задержанных в Великобритании в связи с терактами. По сообщениям из Ливии, в столице Триполи арестованы брат и отец подозреваемого.
Американская певица Ариана Гранде приостановила мировое турне под названием "Опасная женщина" из-за теракта в Манчестере, произошедшего после ее концерта.

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