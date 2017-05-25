Штормовое предупреждение: по республике ожидаются ливневые дожди

25 мая 2017, 9:44 Комментарии

В период с 25 по 29 мая сохранится неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, 26 мая и 28-29 мая осадки ожидаются на большей части территории, местами интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 м/с, сообщает пресс-служба МЧС.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

"В период с 25 по 28 мая, в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий прилегающих к руслам рек. В горных и в предгорных районах селеопасно", – говорится в сообщении.

МЧС напоминает, что своевременные превентивные мероприятия со стороны органов управления Гражданской защиты (очистка арычных систем, селеотводных каналов, укрепления берегов реки) минимизирует последствия селевых явлений.