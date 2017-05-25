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Штормовое предупреждение: по республике ожидаются ливневые дожди

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/shtorm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427981-ru.html

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25 мая 2017, 9:44       Комментарии

В период с 25 по 29 мая сохранится неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, 26 мая и 28-29 мая осадки ожидаются на большей части территории, местами интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 м/с, сообщает пресс-служба МЧС.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
"В период с 25 по 28 мая, в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий прилегающих к руслам рек. В горных и в предгорных районах селеопасно", – говорится в сообщении.
МЧС напоминает, что своевременные превентивные мероприятия со стороны органов управления Гражданской защиты (очистка арычных систем, селеотводных каналов, укрепления берегов реки) минимизирует последствия селевых явлений.

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