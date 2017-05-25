25 мая 2017, 9:45 Комментарии

Кыргызстан будет делиться опытом по искоренению малярии с мировым сообществом. Об этом сказано на полях 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, где глава профильного ведомства Кыргызстана Талантбек Батыралиев встретился с директором Глобального фонда по малярии П.Алонсо.

На встрече Алонсо поздравил Батыралиева с тем, что Кыргызстан стал страной свободной от малярии и получил официальный сертификат ВОЗ, подтверждающий элиминацию малярии.

"Во всем мире ВОЗ выдала такой сертификат всего 32 странам и территориям. В этой связи, нашей стране предложено на полях Всемирной ассамблеи здравоохранения ежегодно организовывать и со-председательствовать в конференциях, на которых Кыргызстан будет делиться наработанным успешным и эффективным опытом по искоренению малярии с мировым сообществом. Наш опыт может быть использован, в том числе, странами, в рамках новой программы по искоренению малярии, взявшими на себя обязательство к 2020 году довести данное заболевание и смертность от него до нулевого показателя", – говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили дальнейшую совместную деятельность по подготовке Кыргызстана к любым возможным вспышкам инфекционных заболеваний, включая соответствующее обучение национальных специалистов.