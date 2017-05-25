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В Джалал-Абаде возрождают экстренную медицинскую помощь

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360433_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427979-ru.html

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25 мая 2017, 9:31       Комментарии

Вчера, 24 мая, в г. Джалал-Абаде состоялась церемония открытия и закладки капсулы в честь начала строительства отделения экстренной медицинской помощи в областной клинической больнице. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В мероприятии приняли участие полпред региона, депутаты, чиновники из Минздрава, а также представитель посольства Германии и директор регионального бюро Немецкого банка развития в Центральной Азии Томас Эдгар Леманн.
"Данное строительство проводится в рамках второй фазы проекта создания национальной системы экстренной медицинской помощи, финансируемого Немецким банком развития (KfW), - рассказал заместитель директора по лечебной части Джалал-Абадской областной клинической больницы Мелис Баймуратов. - Мы рассчитываем, что в отделении будет шесть коек. После поступления на следующий день больные будут переводиться в соответствующее отделение. Данное отделение будет выполнять роль первой экстренной помощи и сортировки, такого у нас в Кыргызстане до сих пор не было. Всего на его строительство и оснащение выделено 3 млн евро. На этапе строительства будет реализовано 1,7 млн евро. В ближайшее время Министерством здравоохранения КР будет проведен тендер на закупку оборудования".
Германское финансовое сотрудничество с Кыргызстаном в области неотложной медицинской помощи, финансируемое через Немецкий банк развития, началось в 2007 году с программы "Усиление экстренной медицинской помощи", направленной на модернизацию экстренных служб в Оше и Бишкеке.
Вторая фаза проекта реализуется с 2015 года, направлена на модернизацию экстренных служб в Джалал-Абадской области и включает в себя строительство и оснащение оборудованием интегрированного отделения экстренной медицинской помощи в областной клинической больнице, учебные мероприятия для медицинского персонала. Планируется распространить данный опыт в качестве модели на областном и национальном уровне.
Предварительное технико-экономическое обследование показало, что для достижения соответствующего уровня неотложной помощи в больнице требуется интеграция фрагментированных приемных покоев. В ходе реализации проекта было решено создать централизованную экстренную помощь с одной приемной, которая будет обслуживать всех пациентов для экстренной госпитализации и должна предложить высококачественную и современную экстренную медицинскую помощь в объединенном центре с диагностикой, операционными, реанимацией, стерилизационной, где будет сосредоточены мультиспециализированные услуги по неотложной помощи.

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