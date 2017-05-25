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В ходе рейда "Техническое состояние" выявлено 2273 нарушителя

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360434_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427978-ru.html

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Патрульная милиция с января оштрафовала нарушителей ПДД на 118 млн сомов

25 мая 2017, 9:35       Комментарии

Сотрудники патрульной милиции в ходе рейда "Техническое состояние", который проводился с 22 по 24 мая, выявили 2273 нарушителя. Об этом сообщают в УПМ г. ГУВД.
Большинство нарушений относятся к статье 223 "Управление неисправным транспортным средством", но не обошлось и без парковки. 31 водитель был наказан за парковку в неправильных местах. За проезд на красный свет наказаны 120 водителей, за неправильную стоянку - 634. За вождение автомобиля с тонировкой составлено 12 протоколов, за управление автомобиля без документов - 62.
Сами сотрудники патрульной милиции объясняют необходимость подобного рейда в связи с участившимися случаями незаконного нанесения на транспортные средства различного вида реклам, фотографий, надписей, изменений основного цвета транспортных средств, имеющимися внешними повреждениями, подозрение транспортных средств к причастности к ДТП, управление транспортных средств в технически неисправном состоянии, переоборудованных без соответствующего разрешения, управление ТС с тонирующими покрытиями стекол.

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