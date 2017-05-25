В ходе рейда "Техническое состояние" выявлено 2273 нарушителя

25 мая 2017, 9:35 Комментарии

Сотрудники патрульной милиции в ходе рейда "Техническое состояние", который проводился с 22 по 24 мая, выявили 2273 нарушителя. Об этом сообщают в УПМ г. ГУВД.

Большинство нарушений относятся к статье 223 "Управление неисправным транспортным средством", но не обошлось и без парковки. 31 водитель был наказан за парковку в неправильных местах. За проезд на красный свет наказаны 120 водителей, за неправильную стоянку - 634. За вождение автомобиля с тонировкой составлено 12 протоколов, за управление автомобиля без документов - 62.

Сами сотрудники патрульной милиции объясняют необходимость подобного рейда в связи с участившимися случаями незаконного нанесения на транспортные средства различного вида реклам, фотографий, надписей, изменений основного цвета транспортных средств, имеющимися внешними повреждениями, подозрение транспортных средств к причастности к ДТП, управление транспортных средств в технически неисправном состоянии, переоборудованных без соответствующего разрешения, управление ТС с тонирующими покрытиями стекол.