Чиновникам показали не протокольный Бишкек в папках, а живой и с проблемами

25 мая 2017, 9:43 Комментарии

Насколько отличается реальная ситуация на дорогах Бишкека от той, о которой чиновникам докладывают их подчиненные, активисты решили показать наглядно. Вместе с представителями МВД, Жогорку Кенеша и мэрии они проехали по улицам столицы и показали, что далеко не везде на дорогах есть необходимые условия для пешеходов.

Речь идет о дорожных разметках, знаках, островках безопасности и еще ряде компонентов. Активисты заявляют, что сейчас оснащение города этими атрибутами оставляет желать лучшего.

Например, перекресток улицы Шабдан Баатыра и проспекта Чуй. Здесь настолько широкая дорога, что пешеходы просто физически не успевают в установленное светофором время перейти через дорогу.

Еще одним ярким примером является пересечение проспекта Жибек Жолу и бульвара Молодой Гвардии - здесь также не всякий пешеход сможет перейти дорогу. Обычно на таких участках устанавливается так называемый островок безопасности, расположенный посередине дорожного полотна, однако пока приходится перебегать на красный свет светофора, чтобы не оказаться под колесами автомобиля.

Но не только светофоры и водители становятся виновниками ДТП. Многие пешеходы перебегают дорогу на опасных участках через разделительную полосу. Например, в районе пересечения улиц Шабдан Баатыра и Льва Толстого. Раньше пешеходы здесь переходили дорогу прямо через клумбы, сейчас же на этом участке установлено ограждение.

Впрочем, бег с препятствиями для бишкекчан привычен. Многие пешеходные переходы ведут в никуда либо заканчиваются бордюрами. Причем данная преграда является сложным испытанием для мам с колясками или инвалидов.

Между тем это только лишь малая часть того, что может обезопасить пешеходов от опасности на дорогах. Основным же орудием борьбы является проект "Безопасный город". Вот только эту тему муссируют на всех уровнях, а результатов как не было, так и нет. По сообщению активистов, прежде чем вводить данную систему в Бишкеке, необходимо подготовить для него инфраструктуру.

"Мы сегодня вывезли людей, чтобы показать, что если через месяц, два, три поставим камеры, то к этому времени должна быть готова инфраструктура. Город готов, люди готовы, инфраструктура не готова, и ее необходимо привести в порядок, пока идет тендер на проект "Безопасный город". Не ждать, как получилось с автострахованием - сначала приняли закон, а потом срок подошел, а еще ничего не готово. Поэтому мы хотим дать понять властям: не ждите месяц, начинайте сегодня", - сообщил член инициативной группы "Граждане, требующие безопасный город" Мирсулжан Намазаалы.

Тема дорожно-транспортных происшествий сегодня в Кыргызстане весьма актуальна. Их количество в последнее время заметно увеличилось, причем большая часть происшествий происходит на участках, предусмотренных для перехода проезжей части.

Однако, согласно статистике МВД, количество трагедий со смертельным исходом на асфальте, напротив, сократилось. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года детская смертность на дорогах уменьшилась с 36 случаев до 11, в целом же по республике трагичные ДТП сократились на 20%. Но при этом на 11% увеличилась общая аварийность, а травматизм поднялся на 8%.

Не исключено, что снижение связано и с активной позицией граждан, отмечают в МВД. Сейчас многие кыргызстанцы публикуют в социальных сетях видеоматериалы, где запечатлены те или иные нарушения и моменты ДТП. А это в свою очередь способствует тому, что автовладельцы, прежде чем что-то нарушить, задумываются о последствиях.

"Сейчас стоит отметить общественное сознание наших граждан, многие фиксируют случаи и идет сброс в информационное поле. Никто не равнодушен, все видят, нарушения отправляют в СМИ, поэтому этот вопрос определяет общественный резонанс. Ну и плюс число пользователей социальных сетей увеличилось в 2,5 раза. Если в прошлом году было 300 тысяч, то в этом году 750-800 тысяч", - сказал заместитель министр внутренних дел КР Алмазбек Орозалиев.

Стало быть, гражданский контроль - отличный помощник УПМ. К примеру, в странах Европы давно работает практика оповещения о тех или иных проступках. За это неравнодушные граждане получают часть суммы из штрафа оплаченного нарушителем порядка. В Кыргызстане люди публикуют резонансные факты без корыстных побуждений.

Впрочем, сейчас рассматривается вопрос о вознаграждении. Так, Совет безопасности совместно с правительством, госорганами и гражданской инициативной группой разрабатывает комплекс мер по дорожной безопасности, в том числе пункт о поощрении за оповещение, говорит инспектор совета безопасности Тимур Ташкулов.

"Мы заложили данную инициативу в комплекс мер. И она создана для того, чтобы поднять сознание наших граждан. Чтобы каждый гражданин мог фиксировать нарушение ПДД со своего мобильного телефона или иного аппарата и отправлять заснятое нарушение на сервер МВД, где будет обрабатываться данное нарушение. После того как "письмо счастья" будет обработано, его направят получателю штрафа. А после того как нарушитель оплатит штраф, 10 или 15% от суммы штрафа будут направлены тому, кто заснял видео", - сказал он.