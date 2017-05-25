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В Джакарте прогремели два взрыва у автовокзала

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360436_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427976-ru.html

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При взрыве в Манчестере кыргызстанцы не пострадали

25 мая 2017, 9:46       Комментарии

Три офицера индонезийской полиции погибли в результате двойного взрыва на востоке Джакарты. Еще по меньшей мере 10 человек получили ранения, сообщает Би-би-си.
Взрывы прогремели у автовокзала в восточной части столицы с разницей в несколько минут.
"Было нападение в Манчестере, в Британии. Рядом с нами, на Филиппинах, "Исламское государство" устроило теракт в городе Марави. Я полагаю, что и сегодняшнее нападение - это часть одной террористической волны по всему миру", - сказал представитель полиции Индонезии Ирджен Сетьо Васисто.
По его словам, у полиции есть информация о других готовящихся в ближайшее время терактах, но где и когда они произойдут, власти пока не смогли выяснить.
Очевидец событий по имени Эка рассказала, что взрывы были похожи на землетрясение.
"Все мое тело содрогнулось. Это были мощные, очень громкие взрывы", - сказала она.
Исполнительный директор Института международного миротворчества Бапак Тауфик Андри полагает, что взрывы в Джакарте были актом мести в адрес полиции страны.
"Целью нападения были именно полицейские, дежурившие у здания автовокзала. А с индонезийской полицией борются исламисты", - говорит политолог.
Он также предположил, что нападавшие связаны с экстремистской группировкой "Исламское государство".

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