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В ближайшие дни в республике ожидается неустойчивая погода

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360435_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427975-ru.html

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Дожди и грозы — погода по Кыргызстану на 25 мая

25 мая 2017, 9:48       Комментарии

В период с 25 по 29 мая сохранится неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, 26 мая и 28-29 мая осадки ожидаются на большей части территории, местами интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 м/с, сообщает пресс-служба МЧС КР.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
В связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам рек. В горных и в предгорных районах селеопасно.
В этой связи МЧС напоминает о необходимости приведения сил и средств Гражданской защиты в областях, городах Бишкек, Ош к повышенной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.
МЧС напоминает, что своевременные превентивные мероприятия со стороны органов управления ГЗ (очистка арычных систем, селеотводных каналов, укрепления берегов реки) минимизирует последствия селевых явлений.

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