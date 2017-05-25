В ближайшие дни в республике ожидается неустойчивая погода

25 мая 2017, 9:48 Комментарии

В период с 25 по 29 мая сохранится неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, 26 мая и 28-29 мая осадки ожидаются на большей части территории, местами интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 м/с, сообщает пресс-служба МЧС КР.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам рек. В горных и в предгорных районах селеопасно.

В этой связи МЧС напоминает о необходимости приведения сил и средств Гражданской защиты в областях, городах Бишкек, Ош к повышенной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.

МЧС напоминает, что своевременные превентивные мероприятия со стороны органов управления ГЗ (очистка арычных систем, селеотводных каналов, укрепления берегов реки) минимизирует последствия селевых явлений.