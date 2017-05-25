"Ритм Евразии": Казахстан и Узбекистан против кризиса регионализма

25 мая 2017, 9:26 Комментарии

В Ташкенте 14 мая состоялась встреча представителей МИДов Казахстана и Узбекистана. В ходе беседы, прошедшей в формате политических консультаций, обсуждался широкий спектр вопросов двусторонних отношений.

Казалось бы, прошла обычная рабочая встреча, на которой озвучены традиционные для подобного формата декларации об углублении сотрудничества. Но есть один примечательный момент – за четыре дня до неё представительная делегация из Джизакской области Узбекистана гостила в соседних казахстанских регионах – Южно-Казахстанской и Жамбылской областях. То есть помимо провозглашения намерений происходят реальные контакты между приграничными регионами двух стран.

В Южно-Казахстанской области, кроме рабочих встреч, состоялась выставка узбекских товаропроизводителей. Свою продукцию представили более 200 предприятий, производящих станки, стройматериалы, одежду, бытовую химию, питание, лекарственные препараты, мебель, текстиль, сувениры, спортивные товары и игрушки. Цель выставки – укрепить контакты между предприятиями стран-соседей. Кстати говоря, по словам принимающей стороны, на сегодняшний день более 1000 казахстанских предприятий успешно сотрудничают с узбекскими бизнесменами. Наиболее динамично контакты развиваются в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, строительства и производства строительных материалов, медицины и образования.

Надо отметить, что, несмотря на неплохие количественные показатели, динамику сотрудничества между двумя странами можно многократно улучшить.

Похожего мнения придерживаются и узбекские гости. Заместитель акима Ташкента Нозим Хусанов отметил, что "сегодня мы представили вашему вниманию около 900 товаров. Однако это не означает, что это весь наш потенциал. Надеюсь, что в будущем мы вместе достигнем успехов. В целом товарооборот между Астаной и Ташкентом растет из года в год".

Это действительно так. Внешнеэкономическая казахстанская статистика говорит, что по итогам 2016 года объем внешнеторгового оборота Казахстана с Узбекистаном достиг 1,5 млрд. долларов США, из них чуть более 30% (532,4 млн. долл.) приходится на Южно-Казахстанскую область.

Напомним, что ранее, в ходе официального визита президента Шавката Мирзиёева в Казахстан была достигнута договоренность об увеличении торгового оборота до 5 млрд. долларов.

В Жамбылской области программа была аналогичной. Помимо непременных в таких случаях экскурсий на передовые производственные и инфраструктурные объекты и посещений достопримечательностей, бизнесмены двух стран провели встречу, в ходе которой договорились об укреплении двустороннего сотрудничества и создании совместных предприятий. Руководители Жамбылской и Джизакской областей подписали несколько меморандумов о взаимном сотрудничестве и укреплении связей в сферах промышленности, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма, экологии, а также строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог общей стоимостью 15 млрд. тенге.

Делегацию из Джизакской области Узбекистана радушно приняли в Жамбылской области Казахстана

Стоит отметить, что наиболее крупными статьями казахстанского экспорта в Узбекистан являются продукты нефтепереработки, мука и крупы, зерно, черные и цветные металлы, цемент, трансформаторы, продукты неорганической химии, продовольственные товары. Среди импорта стоит отметить овощи и фрукты, хлопковое волокно, текстиль и швейную продукцию, удобрения, механическое оборудование, изделия из пластмассы, дерева и гипса. Учитывая, что в Джизакской области с 2011 года действуют одноименная СЭЗ и Парк высоких технологий, стоит ожидать, что линейка импорта скоро расширится за счет электроники и прочих высоких технологий.

Таким образом, можно констатировать, что тренд на активизацию двусторонних контактов между странами Центральной Азии, наметившийся с приходом Ш. Мирзиёева на пост президента Узбекистана, продолжается. Это, безусловно, отвечает их стратегическим интересам. Увеличение регионального товарооборота, инвестиционного взаимодействия, сотрудничества в инфраструктурной сфере служит предпосылками для преодоления т.н. "кризиса регионализма" в Центральной Азии.

Однако главной причиной, вызывающей необходимость консолидации стран региона, является обострение внешних вызовов, преодолеть или минимизировать последствия которых страны по отдельности не в состоянии. Речь идет о новом витке геополитической конкуренции, не лучшем географическом положении и прочих объективных факторах. А поскольку Казахстан и Узбекистан определяют динамику и перспективы регионального роста, их отношения имеют большое значение для устойчивого развития Центральной Азии. Поэтому конструктивные отношения между бизнесом на межрегиональном уровне можно лишь приветствовать.

Однако просто активизация экономического сотрудничества не позволит преодолеть "кризис регионализма". Необходима его структурная перестройка, а также новый уровень сотрудничества в обеспечении вопросов безопасности.

Эта проблема приобретает особую актуальность в связи с происходящей в данный момент трансформацией структуры международных отношений. Причем эти изменения происходят на всех уровнях. В сфере мироустройства это выражается в изменении норм международного права, размывании концепции национального. На региональном уровне это видно по изменению риторики политических элит по отношению к современным нормам международных отношений.

К сожалению, формирование региона как единой социально-экономической системы, во-первых, гипотетическая, а во-вторых, весьма отдаленная перспектива. Тем не менее, очевидно, что для преодоления "кризиса регионализма" Казахстан и Узбекистан должны использовать современную благоприятную ситуацию для консолидации стран ЦА.

"Ритм Евразии"

Антон МОРОЗОВ

25.05.17