"Караван-сарай": Казахстан предпримет "экстраординарные" меры безопасности на ЭКСПО-2017

25 мая 2017, 9:42 Комментарии

По словам официальных лиц, в Казахстане будут установлены противотанковые барьеры и система распознавания лиц для охраны событий в Астане.

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана прилагают все усилия для обеспечения безопасности Всемирной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

Мероприятие, запланированное на 10 июня-10 сентября, продемонстрирует технологические достижения. В рамках темы "Энергия будущего" ожидается демонстрация альтернативных источников энергии, таких как солнечная, ветреная и гидроэнергетика.

Как сообщается на сайте EXPO-2017, ожидается прибытие двух миллионов гостей из 115 стран.

По данным МВД, пять тысяч полицейских, пятьсот из которых прибудут из областей, будут охранять ЭКСПО-2017.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получает отчет о запланированных мерах безопасности на EXPO-2017. Астана, 22 апреля.[Пресс-служба EXPO-2017]

Огромное количество подкреплений из других ведомств сил безопасности, в том числе 3 000 солдат национальной гвардии и 630 частных охранников, будут помогать полиции.

Во время ЭКСПО-2017 казахстанские силы впервые используют широкомасштабное профилирование "для выявления [потенциальных] террористов", сказал "Каравансараю" заместитель председателя Комитета по делам административной полиции страны Талгат Мусаканов. Административная полиция отвечает за обеспечение безопасности населения и соблюдение правил дорожного движения.

Профилирование - это метод прогнозирования действий человека на основе его внешности, речи, жестов и ​​поведения, сказал он.

Как сообщает Inform.kz, на брифинге 24 апреля в Астане Мусаканов отметил, что рабочие установят противотанковые ограждения и видео-наблюдение с программным обеспечением для распознания лиц.

Программное обеспечение предназначено для помощи в идентификации лиц, которые уже находятся в списках полицейского розыска.

Во время разработки мер безопасности EXPO-2017 Казахстан учитывал опыт предыдущих крупных мероприятий, таких как в Милане, Сочи и Баку, сказал в Астане начальник полиции Амантай Аубакиров, сообщает сайт EXPO-2017.

"Мы уже видим, что [правительство] предпринимает крупные и даже чрезвычайные меры", сказал "Каравансараю" Руслан Сексенбаев из Тараза, политолог и директор НПО "Бейбит Аспен" (Мирное небо).

Летом прошлого года кровавые теракты в Актобе и Алматы шокировали Казахстан.

Власти Казахстана приобрели опыт в проведении масштабных мероприятий в конце января и начале февраля, когда в Алматы проходила Зимняя Универсиада-2017, сказал Сексенбаев.

"Опыт обеспечения безопасности на EXPO-2017 будет полезен и в будущем, - добавил он. - Правоохранительные органы мобилизованы и обучают своих сотрудников и внедряют новые способы борьбы с терроризмом".

"Караван-сарай"

Александр Богатик

24.05.17