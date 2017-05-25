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Глава Минсельхоза и посол РУз в КР обсудили вопросы сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427972-ru.html

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25 мая 2017, 9:22       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев встретился с послом Республики Узбекистан в Кыргызстане Комилом Рашидовым.
Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли.
В частности, участники встречи отметили успешное проведение V Национального аграрного форума и сельскохозяйственной выставки "Айыл агро - 2017".
По мнению сторон, такие площадки значительно улучшат развитие двусторонних торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Республикой Узбекистан.
Кроме того, были обсуждены вопросы развития и использования двусторонних возможностей в создании совместных предприятий.
Стороны также затронули вопрос борьбы с саранчовыми в приграничных районах. Посол Узбекистана, пользуясь случаем, выразил благодарность за активную помощь в этом вопросе.
Нурбек Мурашев выразил готовность к сотрудничеству и укреплению отношений между двумя странами в сельскохозяйственной области, а также отметил заинтересованность наших сельхозпроизводителей в фруктово-плодовых саженцах, в семенах хлопка и минеральных удобрениях.
Стороны договорились о возможности встречи министров двух республик для подписания соглашения о сотрудничестве.

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