Глава Минсельхоза и посол РУз в КР обсудили вопросы сотрудничества

25 мая 2017, 9:22 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев встретился с послом Республики Узбекистан в Кыргызстане Комилом Рашидовым.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли.

В частности, участники встречи отметили успешное проведение V Национального аграрного форума и сельскохозяйственной выставки "Айыл агро - 2017".

По мнению сторон, такие площадки значительно улучшат развитие двусторонних торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Республикой Узбекистан.

Кроме того, были обсуждены вопросы развития и использования двусторонних возможностей в создании совместных предприятий.

Стороны также затронули вопрос борьбы с саранчовыми в приграничных районах. Посол Узбекистана, пользуясь случаем, выразил благодарность за активную помощь в этом вопросе.

Нурбек Мурашев выразил готовность к сотрудничеству и укреплению отношений между двумя странами в сельскохозяйственной области, а также отметил заинтересованность наших сельхозпроизводителей в фруктово-плодовых саженцах, в семенах хлопка и минеральных удобрениях.

Стороны договорились о возможности встречи министров двух республик для подписания соглашения о сотрудничестве.