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В Джалал-Абаде заложили капсулу в основание отделения экстренной медицины

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-dzhalal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427971-ru.html

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Вице-премьер-министр посетил села Джалал-Абадской области

25 мая 2017, 9:40       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. 24 мая в г.Джалал-Абад состоялась церемония открытия и закладки капсулы в честь начала строительства отделения экстренной медицинской помощи в Джалал-Абадской областной клинической больнице.
Как сообщили в Минздраве КР, в ней приняли участие депутат Жогорку Кенеша КР Альфия Самигулина, полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыямбек Сатыбалдиев, руководитель отдела экономического сотрудничества и развития Посольства ФРГ в КР, г-н Касьен Онезорге, директор регионального бюро Немецкого банка развития в Центральной Азии г-н Томас Эдгар Леманн, заместитель министра здравоохранения КР Амангельди Мурзалиев, председатель Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве КР Марат Калиев, а также работники больницы и др.
По словам заместителя директора по лечебной части Джалал-Абадской областной клинической больницы Мелиса Баймуратова, данное строительство проводится в рамках второй фазы проекта создания национальной системы экстренной медицинской помощи, финансируемого Немецким банком развития (KfW).
"Мы рассчитываем, что в отделении будет шесть коек. После поступления на следующий день больные будут переводиться в соответствующее отделение. Данное отделение будет выполнять роль первой экстренной помощи и сортировки, такого у нас в Кыргызстане до сих пор не было. Всего на его строительство и оснащение выделено 3 млн. евро. На этапе строительства будет реализовано 1,7 млн. евро. В ближайшее время министерством здравоохранения КР будет проведен тендер на закупку оборудования", - сказал он.
Германское финансовое сотрудничество с Кыргызстаном в области неотложной медицинской помощи, финансируемое через Немецкий банк развития, началось в 2007 году с программы "Усиление экстренной медицинской помощи", направленной на модернизацию экстренных служб в Оше и Бишкеке.
Вторая фаза проекта реализуется с 2015 года, направлена на модернизацию экстренных служб в Джалал-Абадской области и включает в себя строительство и оснащение оборудованием интегрированного отделения экстренной медицинской помощи в Джалал-Абадской областной клинической больнице, учебные мероприятия для медицинского персонала, обеспечивающего уход в экстренной помощи по всей Джалал-Абадской области. Планируется распространить данный опыт в качестве модели на областном и национальном уровне.
Выполнение строительных работ производится кыргызской строительной компанией "Би Интерьер Сервис". Уже через год централизованное и интегрированное отделение экстренной медицинской помощи предполагается ввести в полную эксплуатацию. Оно призвано способствовать реализации Национальной стратегии здравоохранения Кыргызстана и завершению соответствующих целей развития в сфере здравоохранения.

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