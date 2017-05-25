В КР с 25 по 29 мая сохранится неустойчивая погода, ожидаются подъемы уровней воды в реках

25 мая 2017, 9:48 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. В период с 25 по 29 мая 2017 г. сохранится неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС КР.

По их данным, 26, 28, 29 мая осадки ожидаются на большей части территории, местами интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 м/с.

"Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб", - сообщили в пресс-службе.

В период с 25 по 28 мая 2017г. в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий прилегающих к руслам рек. В горных и в предгорных районах селеопасно.

С целью недопущения гибели людей, обеспечения безопасности граждан и снижения материального ущерба Министерством чрезвычайных ситуаций КР была издана телефонограмма от 23 мая 2017 года, которая доведена до соответствующих служб Гражданской защиты и полномочным представителям Правительства КР, областей и мэрам городов Бишкек и Ош. Кроме этого, посредством сотовых операторов переданы СМС-оповещения до населения.

В этой связи МЧС КР напоминает о необходимости приведении сил и средств Гражданской защиты в областях, городов Бишкек, Ош к повышенной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. Силы и средства МЧС приведены к повешенной готовности к возможным ЧС.

МЧС напоминает, что своевременные превентивные мероприятия со стороны органов управления Гражданской защиты (очистка арычных систем, селеотводных каналов, укрепления берегов реки) минимизирует последствия селевых явлений.