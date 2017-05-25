Запретить в КР супругам тайком друг от друга продавать имущества — проект

25 мая 2017, 9:15 Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. В Кыргызстане планируют запретить супругам тайком друг от друга продавать часть имущества, в виде доли в уставном капитале. Соответствующие поправки в закон "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)", вынесены на общественное обсуждение.

Инициатор - депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев отмечает, что одна из проблем текущей правоприменительной практики - нарушение прав супругов.

"В идеале супруг, желающий продать свою долю в уставном капитале организации, участником которой он является, должен получить нотариально заверенное согласие другого супруга. Все мы знаем, что имущество, нажитое ими во время брака, является их совместной собственностью", - говорится в справке-обосновании.

Однако нормы о необходимости нотариально заверенного согласия супруга нет в действующем законе.

"В соответствии с этой нормой и сложившейся практикой, орган юстиции не запрашивает наличия согласия другого супруга. Тем самым нарушается право супруга, который может даже не знать об отчуждении его доли, приобретенной в браке", - отмечено в справке-обосновании.

При народоизбранник добавил, что второй супруг может в течение трех лет после сделки подать в суд и вернуть свою часть доли, но при этом потеряет много времени и нервов. А вводимая норма устранит пробел в законодательстве уверен, инициатор.