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Запретить в КР супругам тайком друг от друга продавать имущества — проект

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427969-ru.html

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25 мая 2017, 9:15       Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. В Кыргызстане планируют запретить супругам тайком друг от друга продавать часть имущества, в виде доли в уставном капитале. Соответствующие поправки в закон "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)", вынесены на общественное обсуждение.
Инициатор - депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев отмечает, что одна из проблем текущей правоприменительной практики - нарушение прав супругов.
"В идеале супруг, желающий продать свою долю в уставном капитале организации, участником которой он является, должен получить нотариально заверенное согласие другого супруга. Все мы знаем, что имущество, нажитое ими во время брака, является их совместной собственностью", - говорится в справке-обосновании.
Однако нормы о необходимости нотариально заверенного согласия супруга нет в действующем законе.
"В соответствии с этой нормой и сложившейся практикой, орган юстиции не запрашивает наличия согласия другого супруга. Тем самым нарушается право супруга, который может даже не знать об отчуждении его доли, приобретенной в браке", - отмечено в справке-обосновании.
При народоизбранник добавил, что второй супруг может в течение трех лет после сделки подать в суд и вернуть свою часть доли, но при этом потеряет много времени и нервов. А вводимая норма устранит пробел в законодательстве уверен, инициатор.

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