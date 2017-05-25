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Прогноз погоды: в Бишкеке днем кратковременный дождь

Источник:
http://knews.kg/2017/05/progno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427968-ru.html

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25 мая 2017, 9:00       Комментарии

По данным Кыргызгидромета, 25 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь гроза. Ветер западный 4-9 м/с, днем с порывами до 15-20 м/с. 26 мая временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. 27 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14…16</td> <td>26…28</td> <td>13…15</td> <td>24…26</td> <td>13…15</td> <td>26…28</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>

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