Прогноз погоды: в Бишкеке днем кратковременный дождь

25 мая 2017, 9:00 Комментарии

По данным Кыргызгидромета, 25 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь гроза. Ветер западный 4-9 м/с, днем с порывами до 15-20 м/с. 26 мая временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. 27 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14…16</td> <td>26…28</td> <td>13…15</td> <td>24…26</td> <td>13…15</td> <td>26…28</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>