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Активисты выступают против ограничения прав наблюдателей на выборах в Кыргызстане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/aktivi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427967-ru.html

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25 мая 2017, 9:11       Комментарии

Ряд гражданских активистов Кыргызстана выразил озабоченность принятыми парламентом 17 мая поправками к закону о выборах президента и парламента, которые ограничивают права наблюдателей от некоммерческих организаций.
По их словам, наблюдателей от некоммерческих организаций хотят лишить права "свободно передвигаться и присутствовать на любых избирательных участках и в избирательных комиссиях" и "обжаловать решения и (или) действия (бездействие) избирательной комиссии, в которую он направлен", — говорится в обращении.
По сведениям Коалиции "За демократию и гражданское общество", права наблюдателей от некоммерческих организаций ограничивают под предлогом "необъективности наблюдателей от НКО и возможности сговора организации с целью дезорганизовать проведение выборов".
Гражданские активисты отмечают, что в версии законопроекта, принятого в первом чтении 19 октября 2016 года, никаких поправок, касающихся наблюдателей, не содержалось. Они появились после рассмотрения в комитетах 16 мая и уже на следующий день, 17 мая, были приняты парламентом.
В связи с чем активисты призывают парламент остановить попытку законодательно закрепить дискриминацию независимых наблюдателей и посягательство на конституционные права граждан для реализации политических и гражданских прав.

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