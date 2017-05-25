Активисты выступают против ограничения прав наблюдателей на выборах в Кыргызстане

25 мая 2017, 9:11 Комментарии

Ряд гражданских активистов Кыргызстана выразил озабоченность принятыми парламентом 17 мая поправками к закону о выборах президента и парламента, которые ограничивают права наблюдателей от некоммерческих организаций.

По их словам, наблюдателей от некоммерческих организаций хотят лишить права "свободно передвигаться и присутствовать на любых избирательных участках и в избирательных комиссиях" и "обжаловать решения и (или) действия (бездействие) избирательной комиссии, в которую он направлен", — говорится в обращении.

По сведениям Коалиции "За демократию и гражданское общество", права наблюдателей от некоммерческих организаций ограничивают под предлогом "необъективности наблюдателей от НКО и возможности сговора организации с целью дезорганизовать проведение выборов".

Гражданские активисты отмечают, что в версии законопроекта, принятого в первом чтении 19 октября 2016 года, никаких поправок, касающихся наблюдателей, не содержалось. Они появились после рассмотрения в комитетах 16 мая и уже на следующий день, 17 мая, были приняты парламентом.

В связи с чем активисты призывают парламент остановить попытку законодательно закрепить дискриминацию независимых наблюдателей и посягательство на конституционные права граждан для реализации политических и гражданских прав.