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В Бишкеке сегодня подключат природный газ еще двум жилмассивам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360425_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427966-ru.html

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25 мая 2017, 9:01       Комментарии

Сегодня, 25 мая, в Первомайском районе г. Бишкек состоится пуск газа в жилмассивах Касым и Керемет. Порядка 850 жителей получат доступ к голубому топливу. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
В торжественной церемонии подачи газа примут участие директор филиала "Бишкекгаз" М. Акматбеков и заместитель главы Первомайской районной администрации г. Бишкек Р. Шарапов.
Работы по строительству газопроводов и газификации данных жилмассивов выполнены в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики и Инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан". Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов составила 12,8 млн сомов.
Стоит отметить, для газоснабжения вышеуказанных жилмассивов были построены и введены в эксплуатацию новые газорегуляторные пункты.

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