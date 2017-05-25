В Бишкеке сегодня подключат природный газ еще двум жилмассивам

25 мая 2017, 9:01 Комментарии

Сегодня, 25 мая, в Первомайском районе г. Бишкек состоится пуск газа в жилмассивах Касым и Керемет. Порядка 850 жителей получат доступ к голубому топливу. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

В торжественной церемонии подачи газа примут участие директор филиала "Бишкекгаз" М. Акматбеков и заместитель главы Первомайской районной администрации г. Бишкек Р. Шарапов.

Работы по строительству газопроводов и газификации данных жилмассивов выполнены в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики и Инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан". Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов составила 12,8 млн сомов.

Стоит отметить, для газоснабжения вышеуказанных жилмассивов были построены и введены в эксплуатацию новые газорегуляторные пункты.