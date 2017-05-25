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Прогноз погоды: в Бишкеке днем кратковременный дождьПрогноз погоды: в Бишкеке днем кратковременный дождьЗапущена интерактивная услуга "Узнай свой избирательный участок через SMS"Запущена интерактивная услуга "Узнай свой избирательный участок через SMS"

СМС от ГРС — узнай, где голосовать на этих выборах!

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427965-ru.html

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В Норвегии в голосовании на название новой провинции победил "Мордор"

25 мая 2017, 8:49       Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. ГРС запустила интерактивную услугу, благодаря которой можно узнать номер и адрес своего избирательного участка посредством SMS, сообщается на официальном сайте ведомства.
Теперь каждый кыргызстанец, достигший 18-летия, отправив SMS-сообщение со своего мобильного телефона на короткий номер 119, может уточнить адрес своего избирательного участка.
Для этого необходимо отправить свой ПИН (14-значный персональный идентификационный номер), и система автоматически ответит, к какому избирательному участку относится гражданин. При обнаружении неточностей операторы call-центра примут заявку и передадут компетентным специалистам на обработку.
Основным преимуществом данной услуги является то, что теперь гражданину не нужно идти в участковую избирательную комиссию по месту жительства, чтобы уточнить, есть ли его имя в списках.

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