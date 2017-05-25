СМС от ГРС — узнай, где голосовать на этих выборах!

25 мая 2017, 8:49 Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. ГРС запустила интерактивную услугу, благодаря которой можно узнать номер и адрес своего избирательного участка посредством SMS, сообщается на официальном сайте ведомства.

Теперь каждый кыргызстанец, достигший 18-летия, отправив SMS-сообщение со своего мобильного телефона на короткий номер 119, может уточнить адрес своего избирательного участка.

Для этого необходимо отправить свой ПИН (14-значный персональный идентификационный номер), и система автоматически ответит, к какому избирательному участку относится гражданин. При обнаружении неточностей операторы call-центра примут заявку и передадут компетентным специалистам на обработку.

Основным преимуществом данной услуги является то, что теперь гражданину не нужно идти в участковую избирательную комиссию по месту жительства, чтобы уточнить, есть ли его имя в списках.