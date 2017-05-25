Ученые: В паспорте не обязательно указывать национальность

25 мая 2017, 8:23 Комментарии

Ученые и историки Кыргызстана сходятся во мнении, что информацию о национальной принадлежности гражданина Кыргызстана не обязательно писать в паспорте, так как эта информация может содержаться на чипе.

По словам доктора исторических наук, профессора Тынчтыкбека Чоротегина, Кыргызстан является унитарной республикой, где достаточно только гражданства, остальная же более детальная информация о гражданине может содержаться в самом чипе.

"Потому, что сам ID является свидетельством того, что мы являемся гражданами Кыргызской Республики. Это значит, что все граждане Кыргызской Республики попадая в другие государства, воспринимаются как кыргызы, только те люди, которые недопонимают этого, они хотят уточнять и указывать на ID свою этническую принадлежность", - сообщил Чоротегин.

Он также отметил, что кыргызы - это все этнические группы, проживающие в Кыргызстане, независимо от национальной принадлежности.

"Нация кыргызов - это все граждане Кыргызской Республики. Поэтому необязательно указывать национальностью. Конечно, есть некоторая дополнительная информация, которую необходимо знать, но она итак имеется в чипе. Это касается и семейного положения. Например человек женат или вдова – это не обязательно писать на ID, вся эта информация может быть внутри чипа. И этого достаточно", - прокомментировал Чоротегин.

"Я много долгое время жил в Чешской Республике - это тоже унитарная республика. Такая же, как Кыргызстан. Там проживает много разных национальностей. Там есть словаки, немцы, венгры, цыгане и люди других этнических групп, но все они считаются гражданами Чешской Республики и чехами. У них в паспорте не указывается национальность", - добавил Чоротегин, отметив, что национальность необходимо указывать только в том случае, если граждане проживают в федерации, в составе которой имеются автономные республики.

"В этом случае указание национальной принадлежности может быть оправдано", - заключил ученый.

Известный журналист и историк Кыргызстана Кыяс Молдокасымов разделяет мнение коллеги, отметив, что указывать национальность на самом паспорте совсем не обязательно.

"Эта информация может содержаться на чипе и этого вполне достаточно. Мы же являемся гражданами одной страны, достаточно указывать гражданство, а детали могут содержаться в чипе", - прокомментировал Молдокасымов.

Напомним, некоторые активисты Кыргызстана требуют вернуть графу "Национальность" в общегражданский паспорт.