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Ученые: В паспорте не обязательно указывать национальность

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360432_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427964-ru.html

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25 мая 2017, 8:23       Комментарии

Ученые и историки Кыргызстана сходятся во мнении, что информацию о национальной принадлежности гражданина Кыргызстана не обязательно писать в паспорте, так как эта информация может содержаться на чипе.
По словам доктора исторических наук, профессора Тынчтыкбека Чоротегина, Кыргызстан является унитарной республикой, где достаточно только гражданства, остальная же более детальная информация о гражданине может содержаться в самом чипе.
"Потому, что сам ID является свидетельством того, что мы являемся гражданами Кыргызской Республики. Это значит, что все граждане Кыргызской Республики попадая в другие государства, воспринимаются как кыргызы, только те люди, которые недопонимают этого, они хотят уточнять и указывать на ID свою этническую принадлежность", - сообщил Чоротегин.
Он также отметил, что кыргызы - это все этнические группы, проживающие в Кыргызстане, независимо от национальной принадлежности.
"Нация кыргызов - это все граждане Кыргызской Республики. Поэтому необязательно указывать национальностью. Конечно, есть некоторая дополнительная информация, которую необходимо знать, но она итак имеется в чипе. Это касается и семейного положения. Например человек женат или вдова – это не обязательно писать на ID, вся эта информация может быть внутри чипа. И этого достаточно", - прокомментировал Чоротегин.
"Я много долгое время жил в Чешской Республике - это тоже унитарная республика. Такая же, как Кыргызстан. Там проживает много разных национальностей. Там есть словаки, немцы, венгры, цыгане и люди других этнических групп, но все они считаются гражданами Чешской Республики и чехами. У них в паспорте не указывается национальность", - добавил Чоротегин, отметив, что национальность необходимо указывать только в том случае, если граждане проживают в федерации, в составе которой имеются автономные республики.
"В этом случае указание национальной принадлежности может быть оправдано", - заключил ученый.
Известный журналист и историк Кыргызстана Кыяс Молдокасымов разделяет мнение коллеги, отметив, что указывать национальность на самом паспорте совсем не обязательно.
"Эта информация может содержаться на чипе и этого вполне достаточно. Мы же являемся гражданами одной страны, достаточно указывать гражданство, а детали могут содержаться в чипе", - прокомментировал Молдокасымов.
Напомним, некоторые активисты Кыргызстана требуют вернуть графу "Национальность" в общегражданский паспорт.

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