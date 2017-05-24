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Военнослужащие авиабазы "Кант" сдали кровь, чтобы помочь пятилетней Дане

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360423_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427963-ru.html

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25 мая 2017, 8:29       Комментарии

Вот уже месяц в социальных сетях размещены объявления о помощи пятилетней Дане Лущенко, находящейся в реанимации джальской больницы. Малышке срочно нужна помощь: у девочки отказали обе почки, а также врачи констатировали ряд тяжелейших изменений внутренних органов. Девочка нуждается в постоянном переливании крови.
Военнослужащие российской авиабазы "Кант" и члены их семей не смогли остаться в стороне.
Дана – пятый ребенок в семье и ее близкие очень нуждаются в любой помощи. Помимо самой девочки схожие симптомы констатированы у ее тети. Поэтому командованием авиабазы было принято решение об отправке группы российских военных в Бишкек для сдачи крови и ее компонентов специально для маленькой Даны.
При подготовке к поездке в Бишкек военнослужащие прошли комплексное обследование в медицинском пункте части.
На авиабазе под руководством помощника командира по работе с верующими военнослужащими организован сбор средств для семьи Даны.

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