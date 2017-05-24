Военнослужащие авиабазы "Кант" сдали кровь, чтобы помочь пятилетней Дане

25 мая 2017, 8:29 Комментарии

Вот уже месяц в социальных сетях размещены объявления о помощи пятилетней Дане Лущенко, находящейся в реанимации джальской больницы. Малышке срочно нужна помощь: у девочки отказали обе почки, а также врачи констатировали ряд тяжелейших изменений внутренних органов. Девочка нуждается в постоянном переливании крови.

Военнослужащие российской авиабазы "Кант" и члены их семей не смогли остаться в стороне.

Дана – пятый ребенок в семье и ее близкие очень нуждаются в любой помощи. Помимо самой девочки схожие симптомы констатированы у ее тети. Поэтому командованием авиабазы было принято решение об отправке группы российских военных в Бишкек для сдачи крови и ее компонентов специально для маленькой Даны.

При подготовке к поездке в Бишкек военнослужащие прошли комплексное обследование в медицинском пункте части.

На авиабазе под руководством помощника командира по работе с верующими военнослужащими организован сбор средств для семьи Даны.