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Найдены новые полезные свойства шоколада

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360408_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427962-ru.html

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25 мая 2017, 8:37       Комментарии

Американские, датские и канадские ученые выяснили, что регулярное употребление умеренных порций шоколада снижает риск появления фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Heart, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на Гарвардский университет (США).
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада, а мужчины - от двух до шести порций. В первом случае вероятность развития мерцательной аритмии снижалась на 21 процент, а во втором - на 23 процента.
К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные о 55 тысячах датских мужчин и женщин, состояние здоровья которых, в частности, сердечно-сосудистой системы, отслеживалось в период с декабря 1993-го по май 1997-го.
Специалисты отмечают, что наиболее полезен темный шоколад, а не, например, молочный (в Дании он содержит около 30 процентов какао), тогда как в исследовании не отслеживалось, какой именно шоколад употребляли люди.
Ранее ученые показали, что регулярное и умеренное употребление продуктов, содержащих какао, в частности темного шоколада, благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов - вероятно, из-за флавоноидов.

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