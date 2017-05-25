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СМС от ГРС — узнай, где голосовать на этих выборах!СМС от ГРС — узнай, где голосовать на этих выборах!Найдены новые полезные свойства шоколадаНайдены новые полезные свойства шоколада

Запущена интерактивная услуга "Узнай свой избирательный участок через SMS"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360426_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427961-ru.html

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25 мая 2017, 8:43       Комментарии

Государственная регистрационная служба для удобства граждан и оперативной обратной связи с населением, запустила интерактивную услугу "Узнай свой избирательный участок через бесплатное SMS-сообщение".
Теперь каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста посредством мобильного телефона, отправив SMS-сообщение на короткий номер "119" может уточнить свой избирательный участок. Для этого необходимо отправить свой ПИН (14-значный персональный идентификационный номер) и система автоматически ответит, к какому избирательному участку относится гражданин. При обнаружении неточностей, операторы колл-центра "119" примут заявку и передадут компетентным специалистам на обработку.
Основным преимуществом данной услуги является то, что если раньше гражданину нужно было идти в участковую избирательную комиссию по месту жительства для уточнения себя в списках избирателей, то этой услугой можно воспользоваться в любом удобном месте просто посредством отправки сообщения.
Следует отметить, что за последние два года ГРС, как уполномоченный орган по составлению списков избирателей постоянно работает над актуализацией данных населения в списках. Так, в 2015 году был запущен справочный колл-центр ГРС "119", где операторы консультируют граждан по выборному процессу, уточнению списков и другим вопросам по деятельности службы, а также создан сайт shailoo.srs.kg с обратной связью. В 2017 году с учетом предстоящих выборов депутатов местных кенешей в мае и выборов Президента Кыргызской Республики осенью текущего года добавлена услуга SMS-уведомлений.
Система SMS-уведомлений разработана госпредприятием "Инфоком" при ГРС.

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