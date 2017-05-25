Positiff: Возвращение коровы к хозяину, в 2017 году в столице возведут 2 надземных пешеходных перехода

25 мая 2017, 8:02 Комментарии

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию позитивные новости, которые вы могли пропустить за прошедшие сутки...

Корова, которую уносило селями в Айдаркене, выжила и вернулась к хозяину

В городе Айдаркен 15 мая местные жители сняли на видео, как сошедшие селевые потоки уносят корову. Многие местные жители считали, что эта корова погибла, но оказалось, что она выжила. Как выяснилось, селевыми потоками корову прибило к дереву. Представители местных властей вытащили корову из воды. После она нашла свой дом и вернулась к хозяину.

Голливудская актриса Николь Кидман появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в платье Armani Prive, на котором изображен орнамент, очень похожий на кыргызский.