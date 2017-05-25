Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Зеленстрой" посадит в столице деревья и кусты на 51 млн. сомов"Зеленстрой" посадит в столице деревья и кусты на 51 млн. сомовДнем дождь — погода в Бишкеке на 25 маяДнем дождь — погода в Бишкеке на 25 мая

Positiff: Возвращение коровы к хозяину, в 2017 году в столице возведут 2 надземных пешеходных перехода

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427960-ru.html

Похожие новости

"Зеленстрой" посадит в столице деревья и кусты на 51 млн. сомов

Подземные переходы Бишкека во время ремонта будут частично открыты

Активист: Пешеходный переход на пересечении Алма-Атинской и Чуй опасен для жизни

Перекресток на Чуй-Манаса: люди вынуждены рисковать жизнью из-за закрытого подземного перехода

Переходный период внедрения системы электронных паспортов шасси транспортных средств завершится до 1 июля 2018 года

25 мая 2017, 8:02       Комментарии

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию позитивные новости, которые вы могли пропустить за прошедшие сутки...
Корова, которую уносило селями в Айдаркене, выжила и вернулась к хозяину
В городе Айдаркен 15 мая местные жители сняли на видео, как сошедшие селевые потоки уносят корову. Многие местные жители считали, что эта корова погибла, но оказалось, что она выжила. Как выяснилось, селевыми потоками корову прибило к дереву. Представители местных властей вытащили корову из воды. После она нашла свой дом и вернулась к хозяину.
Голливудская актриса Николь Кидман появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в платье Armani Prive, на котором изображен орнамент, очень похожий на кыргызский.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум