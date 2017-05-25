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Новости Кыргызстана

В Великобритании заработала крупнейшая ветряная электростанцияВ Великобритании заработала крупнейшая ветряная электростанция

Negatiff: В Аксы молния убила ребенка вместе с лошадьми и собакой, возле филармонии саперы уничтожили муляж взрывного устройства

 

Фотографии: akipress.kg

         

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427959-ru.html

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25 мая 2017, 8:17       Комментарии

Информационное агентство АКИpress представляет подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...
Госкомитет национальной безопасности обезвредил муляж самодельного взрывного устройства. Утром 24 мая в дежурную часть 102 поступил телефонный звонок об обнаружении подозрительного предмета возле здания филармонии им.Т.Сатылганов.
На место выехали сотрудники ГКНБ и МВД. Территория была оцеплена. В ходе осмотра прилегающий территории была обнаружена подозрительная коробка. Саперы устройством для обезвреживания уничтожили на месте муляж СВУ.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГКНБ и оперативно-следственная группа МВД.
По данному факту начато расследование.
Как сообщили АКИpress в ГКНБ, произошедшее не было учением.

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