Negatiff: В Аксы молния убила ребенка вместе с лошадьми и собакой, возле филармонии саперы уничтожили муляж взрывного устройства

25 мая 2017, 8:17 Комментарии

Информационное агентство АКИpress представляет подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...

Госкомитет национальной безопасности обезвредил муляж самодельного взрывного устройства. Утром 24 мая в дежурную часть 102 поступил телефонный звонок об обнаружении подозрительного предмета возле здания филармонии им.Т.Сатылганов.

На место выехали сотрудники ГКНБ и МВД. Территория была оцеплена. В ходе осмотра прилегающий территории была обнаружена подозрительная коробка. Саперы устройством для обезвреживания уничтожили на месте муляж СВУ.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГКНБ и оперативно-следственная группа МВД.

По данному факту начато расследование.

Как сообщили АКИpress в ГКНБ, произошедшее не было учением.