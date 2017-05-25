"Зеленстрой" посадит в столице деревья и кусты на 51 млн. сомов

25 мая 2017, 8:09 Комментарии

Муниципальное предприятие "Зеленстрой" планирует посадить в столице новые саженцы и кустарники. Об этом сообщает портал госзакупок.

Вчера, 24 мая, "Зеленстрой" объявил конкурс на несколько лотов. Предприятие планирует закупить крупные партии саженцев березы акации, липы, клена, сливы и других деревьев, а также саженцы магнолии, гортензии, вайгеллы, гибискуса и других цветочных кустарников.

В общей сложности на закупку насаждений "Зеленстрой" потратит 51 млн. 350 тыс. сомов.