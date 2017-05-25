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"Зеленстрой" посадит в столице деревья и кусты на 51 млн. сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360429_ze...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427957-ru.html

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25 мая 2017, 8:09       Комментарии

Муниципальное предприятие "Зеленстрой" планирует посадить в столице новые саженцы и кустарники. Об этом сообщает портал госзакупок.
Вчера, 24 мая, "Зеленстрой" объявил конкурс на несколько лотов. Предприятие планирует закупить крупные партии саженцев березы акации, липы, клена, сливы и других деревьев, а также саженцы магнолии, гортензии, вайгеллы, гибискуса и других цветочных кустарников.
В общей сложности на закупку насаждений "Зеленстрой" потратит 51 млн. 350 тыс. сомов.

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