В Великобритании заработала крупнейшая ветряная электростанция

25 мая 2017, 8:13 Комментарии

Датская компания Dong Energy в Ливерпульском заливе в Великобритании завершила строительство крупнейшей в мире ветряной электростанции Burbo Bank. Согласно сообщению компании, в состав второй очереди электростанции вошли ветрогенераторы мощностью восемь мегаватт каждый. Один оборот винта такого генератора, по данным Dong Energy, может на 29 часов обеспечить электроэнергией один дом.

Первая очередь ветряной электростанции Burbo Bank в Ливерпульском заливе Ирландского моря была строилась с 2000 года и была запущена в 2007-м. Она состоит из 25 ветрогенераторов мощностью 3,6 мегаватта каждый; совокупная мощность первой очереди составляет 90 мегаватт. В состав второй очереди Burbo Bank, запущенной 17 мая текущего года, вошли 32 ветрогенератора, уточняет MIT Technology Review. Ее совокупная мощность составила 256 мегаватт. Таким образом общая мощность электростанции теперь составляет 346 мегаватт. Строительство второй очереди велось в 2016-2017 годах.

Новые ветрогенераторы также являются крупнейшими в мире такими устройствами, используемыми в коммерческих целях. Высота одного ветрогенератора составляет 195 метров. Установки оснащены воздушными винтами с тремя лопастями длиной 79,8 метра каждая. Электроэнергия с новой ветроэлектростанции будет поставляться в первую очередь британским потребителям, но в перспективе возможны поставки и на экспорт. Согласно действующим планам, срок службы станции Burbo Bank составит 20-25 лет, после чего ее полностью демонтируют.

Великобритания активно занимается развитием альтернативной энергетики. В 2015 году страна занимала третье место в Европе по объемам выработки электроэнергии ветряными станциями - 13,6 гигаватта. Первое место в Европе по этому показателю занимает Германия с 44,9 гигаватта, а второе - Испания с 23 гигаваттами. 20-21 апреля 2017 года Великобритания на протяжении целых суток не использовала электроэнергию, вырабатываемую угольными электростанциями. Это первый такой рекорд с 1882 года, когда в Великобритании заработала первая угольная электростанция.