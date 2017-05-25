В Кыргызстане прошли тренинги для 75 гидов по трекингу

25 мая 2017, 1:32 Комментарии

В Кыргызстане 10-24 мая прошли тренинги для 75 гидов по трекингу. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе посольства США в Кыргызстане.

Гиды по трекингу со всей республики прошли обучение по работе с клиентами по международным стандартам безопасности и ориентированию на местности.

"Пятидневный тренинг сочетал теоретические занятия и двухдневный практический горный тур на высоте 2300 метров над уровнем моря в долине Жыргалан. Это было первое обучение по трекинг-турам такого масштаба в Кыргызстане, и Ассоциация горных гидов Кыргызстана планирует продолжить их в будущем", - сказали в пресс-службе.

В посольстве добавили, что трекинг является одним из ведущих занятий для туристов в Кыргызстане, особенно среди европейских туристов, которых привлекает красота и природа Кыргызстана. До сегодняшнего дня у местных гидов не было возможности пройти качественную профессиональную подготовку по трекинг-турам. Высокий уровень подготовки гидов положительно влияет на впечатления туристов, способствуя развитию туризма в стране. Для решения этой задачи проект "Инициатива USAID по развитию бизнеса" и Ассоциация горных гидов Кыргызстана работают с гидами по трекинг-турам над повышением их квалификации, предоставлением более качественных услуг, повышением качества и безопасности горного туризма в Кыргызстане.