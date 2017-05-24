Kazinform: В Казахстане родилась девочка ростом с куклы Барби

24 мая 2017, 23:28 Комментарии

Kazinform: В Актау выхаживают родившуюся девочку весом 665 граммов и длиной всего 28 см, что сравнимо с длиной кукол Барби, передает корреспондент МИА "Казинформ".

В сравнение можно привести любопытный факт: куклы Барби старого образца СО и шарнирные имеют длину 28-30 см, а новые, стандарта НО, длиной всего 27 см.

Как известно, с 2008 года Казахстан перешел на новые критерии живорождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, которые предписывают считать ребенком малышей от 500 граммов. До принятия критериев ВОЗ выживаемость детей с такой низкой массой тела считалась критической, выживаемость составляла 0%. Теперь этот показатель повысился до 50%.

"Неонатологи областного перинатального центра выхаживают недоношенных детей весом до тысячи граммов, поскольку наше медучреждение соответствует третьему уровню регионализации перинатальной помощи, это значит, весь тяжелый контингент беременных, рожениц и новорожденных поступает именно к нам. Сейчас процент выживаемости детей с такой критической массой тела составляет 50% и мы считаем это большим достижением врачей и медицинских сестер", - рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра Мангистауской области Алия Тасирова.

"Задача врачей-неонатологов в профессиональном подходе за процессом выхаживания таких детей, для этого применяются технологии эффективного перинатального ухода, рекомендованные ВОЗ. Сейчас девочка, родившаяся весом 665 граммов, набрала массу и уже весит 1 кг 94 грамма. Пока ребенка кормят через зонд. Думаю, все будет хорошо и спустя время мама с дочкой благополучно выпишутся", - рассказала врач-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра Мангистауской области Римма Рахмет.

Мама девочки, 37-летняя Айжан Саденова, очень переживает за долгожданную дочку, это ее первый ребенок, но наблюдая за работой и усилиями медиков, шутит, что они, пожалуй, переживают за ее дочку даже больше, чем она сама. В этом же отделении вот уже месяц находится еще одна девочка, родившаяся с весом 720 граммов при росте 32 см. Это тоже первый ребенок молодой 24-летней мамы Малики Утешовой. Девочка, родившаяся намного раньше срока, пока находится в инкубаторе и мама верит, что она выживет. Папа ребенка много слов сказать не смог. "Я очень жду жену дома с дочкой. Мы все ждем с нетерпением, пока наша дочка не наберет положенного веса. Мама будет все время здесь", - сказал муж Малики. В перинатальном центре запланировали 17 ноября, в "Международный день недоношенных детей", провести акцию и пригласить всех детей с аналогичным весом, родившихся здесь за эти годы.